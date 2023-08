Inglese per bambini, l'open day gratuito alla scuola Kids&Us

Terremo le nostre porte aperte a tutti i genitori interessati. I nostri teacher saranno disponibili per eventi di "Arts & Crafts", giochi divertenti e Demo. Un'esplosione di creatività a cui i tuoi figli non sapranno resistere, 100 per cento in inglese. Non perdere l'occasione di passare un pomeriggio coinvolgente con noi e di scoprire come sono strutturati i nostri corsi di inglese per bambini e bambine da 1 a 7 anni. Partecipa a una lezione dimostrativa gratuita e sperimenta il metodo Natural English in prima persona. Sono rimasti pochi posti.



Quando?

Martedi 8 e Mercoledì 9 Agosto, dalle 15:30 alle 18:30



Dove?

Nella nostra scuola Kids&Us Trieste

Via San Lazzaro 16 B



Per prenotazioni:

Mail, trieste@kidsandus.it /oppure whatsapp al 375 774 0325

Fb/Insta : Kidsandus Trieste