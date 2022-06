Nazionale italiana sicurezza sul lavoro a Opicina: l'amichevole con i giornalisti Rai

La Nazionale Italiana sicurezza sul lavoro Safetyplayers ritorna a Trieste il prossimo fine settimana per partecipare ad un evento denominato 'la sicurezza sul lavoro è un gioco di squadra' che mira a tenere alta l’attenzione sul tema, argomento sul quale purtroppo l’attenzione non è mai troppa. In questa occasione, al fianco di Università degli Studi di Trieste e Nazionale Italiana sicurezza sul lavoro, ci sarà anche Nazionale Italia giornalisti Rai. Insieme daranno vita a due distinti appuntamenti il 17 e il 18 giugno.

Il periodo di pandemia mondiale ha mostrato a molti di noi quanto seguire delle corrette regole igieniche possa essere decisivo per salvare le vite di molti. Occuparsi di gestire con attenzione di salute e sicurezza è divenuta attività familiare, attraverso quelli che sono stati i protocolli anti-contagio attuati e pensati per ogni ambiente di lavoro e di vita. Lo scorso aprile la cerimonia di consegna della maglia ufficiale della Nazionale Italiana sicurezza sul lavoro Safetyplayers al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste aveva suggellato l’impegno comune di due realtà impegnate nella promozione e nella diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro. Un gesto simbolico, un patto di unità di intenti per diffondere l’idea che la salute e la sicurezza sul lavoro sono una responsabilità comune, non solo di pochi. Questi, gli eventi in programma.

Venerdì 17 giugno 2022

Giornata di studi “SicurezzAccessibile” (15:00 – 18:00)presso la Sala Conferenze, edificio D del Campus universitario di Piazzale Europa.

Un incontro pubblico dove i protagonisti raccontare l’impegno quotidiano nel settore della salute e sicurezza.

Programma:

Saluti:

Francesca Larese Delegata del Rettore per la qualità degli ambienti e delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori Università degli Studi di Trieste

Carmen La Bella Direttore regionale reggente INAIL Friuli Venezia Giulia

Stefano Campajola Vice Dirigente Comando Provinciale Vigili del Fuoco Trieste

Francesco Russo Vicepresidente Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Renato Pelessoni Consigliere del CUS Trieste

Introduce e modera

Giorgio Sclip Capo Settore Impianti e Sicurezza Università degli Studi di Trieste

Pietro Vassallo Presidente Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro Safetyplayers. La nostra origine e la nostra missione nel promuovere la sicurezza sul lavoro

Stella Doris Randazzo Vicepresidente e Mister Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro Safetyplayers. Fare squadra! Cosa vuol dire mettere insieme un gruppo di persone e esperienze differenti a partire dalla propria esperienza

Americo Mancini Presidente Nazionale Italiana Giornalisti RAI L’esperienza della Nazionale Italiana giornalisti RAI

Testimonianze

Cosa significa essere un Safetyplayers nel proprio lavoro, nella vita quotidiana e cosa vuol dire far parte di questa esperienza: Vincenzo De Vita, Ricardo Pillon, Alessandro Paderno, Francesco Mingolla.

Modera Giancarlo Restivo Segretario Generale della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro Safetyplayers.

Sabato 18 giugno 2022 (9:30 – 12:30)

Triangolare amichevole di calcio presso il campo sportivo Nereo Rocco Polisportiva Opicina via degli Alpini.

All’inizio ci sarà il saluto delle autorità dell’Università degli Studi di Trieste e dell’Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo del Comune di Trieste.

A seguire i seguenti incontri:

9:45 Università degli studi di Trieste & Friends - Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro “Safetyplayers”

10:30 Nazionale Italiana Giornalisti RAI - Università degli studi di Trieste & Friends

11:15 Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro “Safetyplayers” - Nazionale Italiana Giornalisti RAI

I morti sul lavoro e chi dal lavoro è rimasto segnato troveranno commemorazione e verranno onorati solo nell’impegno quotidiano di tutti per costruire un mondo più sicuro. Questo il messaggio che l’appuntamento intende richiamare: la sicurezza sul lavoro è un gioco di squadra!