Eyof 2023, attese 5mila persone in piazza Unità: arriva l'ordinanza anti - vetro

TRIESTE - Quasi 5 mila persone (tra cui oltre 2400 atleti) sono attese nel pomeriggio di sabato 21 gennaio a Trieste alla cerimonia di inaugurazione di Eyof 2023, XVI edizione del Festival olimpico invernale della gioventù europea: la stima arriva dalla Prefettura, che ha oggi ospitato la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. A partire dalle 18 del pomeriggio sfilerà in corteo una rappresentanza di atleti e delegati provenienti da 47 nazioni, che partirà dalla Stazione marittima e sarà diretta in piazza Unità. Il festival è in programma dal 21 al 28 gennaio in Friuli Venezia Giulia, dove sono attese, oltre alle delegazioni degli Stati partecipanti, autorità istituzionali nazionali, regionali e locali.

Nel corso della riunione in Prefettura sono stati esaminati gli aspetti della sicurezza e dell'organizzazione dell’evento. "Tra le decisioni condivise - spiega una nota della prefettura -, è stata data indicazione affinché sia adottata, a cura del Sindaco Dipiazza, un’ordinanza di divieto di vendita, somministrazione ed introduzione di bevande alcoliche, in contenitori di vetro ed in lattine, in piazza dell’Unità d’Italia, luogo della cerimonia di inaugurazione". Si è anche parlato degli aspetti legati alle condizioni meteo e all’intensità del vento, previsti sabato prossimo.