Al Knulp la presentazione de “La Stella di Ghiaccio”, il primo romanzo della saga fantasy di Giulio Gasparin

TRIESTE - Martedì 24 ottobre alle ore 18.30, presso il Bar Knulp di via della Madonna del Mare 7, si terrà la presentazione de “La Stella di Ghiaccio”, primo romanzo della saga fantasy “L’Ultimo Custode” di Giulio Gasparin. Il trentaduenne pordenonese, legato a doppio filo con Trieste dove si è laureato in lingue e letterature straniere, presenta per la prima volta in città il suo esordio letterario e con cui sta conquistando gli amanti del genere, e non solo, in tutta Italia. “La Stella di Ghiaccio” è un romanzo dal sapore classico, di quelli che fanno viaggiare con l’immaginazione verso luoghi che sapranno ricordare quelli della nostra regione a chi vorrà trovarne le similitudini: dalle foreste del tarvisiano alle grotte del carso, i rimandi alle bellezze del Friuli-Venezia Giulia sono innumerevoli, pur mantenendo un’originalità che sorprende grazie a delicate pennellate. La serata gratuita sarà presentata dalla dott.ssa Lisa Gasparotto e prevede la lettura di alcuni passaggi dal romanzo, oltre a qualche anticipazione tratta dal seguito di prossima pubblicazione. L’autore sarà poi disponibile per rispondere alle domande dei partecipanti e alla firma di autografi. Si tratta di un’occasione da non perdere per gli appassionati, sempre più numerosi, del genere fantasy, ma anche per i più curiosi di confrontarsi con una giovane penna nostra corregionale.