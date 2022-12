Vino, formaggi, miele e frutta: trenta aziende locali al Mercato Coperto per "Farmer&Artist"

Il Mercato Coperto ospiterà 30 agricoltori del Carso, dall'Istria e dal Friuli, tra cui 10 presìdi Slow Food, in occasione della quarta edizione di “Farmer&Artist”, dove i cibi del territorio verranno presentati alla cittadinanza, appunto, come opere d'arte. L'evento, in programma il tre dicembre al primo piano dello storico edificio, è organizzato da Slow Food Trieste e GAL Carso e co-organizzato dal Comune di Trieste. L'ingresso sarà libero, con una serie di degustazioni a pagamento.

Tra i vari prodotti a Presidio slow food sarà possibile assaggiare vini frizzanti, birre, ortaggi, frutta (tra cui i Presidi del Radic di Mont e delle Pere Klotzen), cereali, pastasciutte e legumi (tra cui il Presidio del Fagiolo di San Quirino), peperoncini, fiori edibili, fermentati (tra cui il Presidio del Cavolo Cappucio di Collina), olio extravergine di oliva (tra cui il Presidio degli ulivi centenari), miele (tra cui il Presidio della marasca del Carso), liquori (tra cui il Presidio del Vin de Rosa), essenze, tisane e cosmetica, farine e pasta, conserve, confetture e affini, salumi (tra cui il Presidio della pitina, formaggi pecorini e vaccini (tra cui il Presidio della pecora carsolina-istriana e il Presidio delle Latterie Turnarie), pesce.

La presentazione è avvenuta questa mattina in Municipio alla presenza del vicesindaco e Assessore comunale alle Politiche Economiche Serena Tonel, David Pizziga, Presidente del GAL Carso, Antonella Picinelli, Fiduciaria Slow Food Trieste e di Enrico Maria Mili? del GAL Carso – LAS Kras. “La nostra città - ha spiegato il Vicesindaco Tonel -, ha infatti la responsabilità di essere la vetrina dei prodotti regionali e delle zone limitrofe, anche in virtù della notevole presenza turistica. Questa iniziativa l'abbiamo organizzata nel periodo natalizio affinché sia un invito agli acquisti e possa fornire idee regalo, legate alle tradizioni gastronomiche dei prodotti locali, all'interno di un ambiente come quello del Mercato Coperto, che ha una sua vocazione agroalimentare ed è anche un luogo che vorremmo vivacizzare, sempre di più, con manifestazioni ed eventi di vario genere".

David Pizziga, Presidente del GAL Carso ha dichiarato “Per un giorno nel cuore pulsante di Trieste siamo contenti di portare lo spirito verde della nostra campagna, fatto di ben 10 Presìdi Slow Food dal Carso e dal resto della Regione". Antonella Picinelli, Fiduciaria Slow Food Trieste, ha poi sottolineato come Slow Food sia "in prima linea nel sostenere un evento che valorizza i prodotti del territorio attraverso i quali si tramandano sapori e mestieri, si cura l’ambiente e il paesaggio, anche in prossimità del Terra Madre Day che il 10 dicembre di ogni anno celebra in tutto il mondo il cibo locale, buono pulito e giusto per tutti".

Tra i produttori scelti sono stati privilegiati quelli che lavorano secondo criteri di sostenibilità: quelli che hanno o siano in procinto di avere certificazioni biologiche o biodinamiche; facciano parte di Presìdi Slow Food; siano censite nelle guide di Slow Food ai produttori di vino (“Guida Slow Wine”) o ai produttori d’olio (“Guida agli Extravergini”) oppure, come seconda scelta, siano impegnate in pratiche agricole di lotta integrata, rispetto alla provenienza degli agricoltori, sono stati favoriti quelli del territorio del GAL Carso.

Gli eventi di Farmer&Artist al Mercato Coperto

L’entrata al Mercato Coperto è gratuita e permette di conoscere i produttori presenti e di poter assaggiare qualcosa da molti di loro. Accanto alla parte gratuita c’è un programma di degustazioni a pagamento acquistabili online su www.trieste.green e in loco fino all’esaurimento biglietti:

12.00 – 20.00: degustazione di spumanti e birre direttamente ai chioschi dei produttori. 15 €

12.30 – 13.10: bolle e Salami. 5 €

14.30 – 15.00 visita guidata del mercato e personal shopper. 5 €

15.30 – 16.10: nettari rari: il miele di marasca Presidio Slow Food. 5 €

16.30 – 17.00: visita guidata del mercato e personal shopper. 5 €

17.00 – 17.30: a tutto extravergine. 5 €

18.00 – 18.30 innovazioni di grano. 5 €

19.00 – 19.40 dalle latterie turnarie del nordest alpino alla pecora carsolina, Presidio Slow Food. 5 €

Gli agricoltori presenti: Antoni?, Ceroglie (Bio – PresidioSlow Food), Arnese e Rossi Mel, San Quirino (PresidioSlow Food),Bajta, Sales , B-Orto Peppers a Gemona Campagnolo Muggia, Pizzeria Al Cavallino Opicina (PresidioSlow Food), Colja a Samatorza, Coopmont a Collina (PresidioSlow Food), Sara Devetak aSan Michele (PresidioSlow Food),, Il giardino di Erika a Bagnoli,, Luigi Faleschini a Pontebba (PresidioSlow Food), Silvan Ferfolja a Doberdò (PresidioSlow Food), Fiori di Mari a Tramonti di sotto, Foran a Castions di strada (BIO), Friul Bios aGalleriano (BIO), Ingrumami, a Coloncovez, Jakne aSan Giovanni di Duino (PresidioSlow Food), JNZK a Sales, Rado Kocjan?i? a Dolina (BIO - PresidioSlow Food), Latteria sociale turnaria di Campolessi a Gemona (PresidioSlow Food), Molino Tuzzi a Dolegna Ostrouska a Sagrado, Radovi? ad Aurisina, Settimi e Ziani a Trebiciano (PresidioSlow Food), Silene a Jamiano, La Tana delle Pitine aTramonti di sopra (PresidioSlow Food), Thrst a Opicina, Vin de rosa a Dignano (PresidioSlow Food), Zahar a Sant'Antonio in Bosco (Bio – PresidioSlow Food), Zobec, (Bio).

Eventi collaterali

Dal 25 novembre al 6 dicembre 2022: aperitivi slow nei locali della città Antico Caffè San Marco, ogni sera aperitivo slow con menù: Terroroza di Bajta, Bao Bun con pulled lamb di Antoni?, mayo alla bianchera di Kocjan?i?, cavolo cappuccio viola. Dove: Via Cesare Battisti, 18, 34125 Trieste. Pizzeria Il Cavallino di Opicina, ogni sera aperitivo slow con menù: vitovska e ‘Brika’ di Kocjan?i?; bruschette con l’olio bianchera di Kocjan?i? e focaccine con il pecorino di Antoni?.