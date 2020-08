Ferragosto disco party al Pian del Grisa

PEGASO EVENTS..FERRAGOSTO 2020.-

Se a Ferragosto rimani a Trieste ecco una bella opportunità. Ti offriamo varie soluzioni

1)RISTORANTE & SERATA DISCO (con anguria party) – Pizza o grigliata a scelta (PIZZA + BIBITA 17 Euro oppure GRIGLIATA + BIBITA 18 Euro) Prenotazione obbligatoria al 338-5940708. Si consiglia di prenotare per tempo!!!

2)SOLO SERATA DISCO - Ingresso con consumazione obbligatoria.

Per chi vuol passare il pomeriggio in piscina il costo per l'ingresso alla piscina è di 5 euro. Per la piscina prenotazione obbligatoria al 338 – 5940708 – Si pagherà al gestore della piscina al momento dell'ingresso.

A partire dalle 21,45 – SERATA DISCO 80/90/2000 & Reggaetton ( a seguire anguria party) con uno dei più gettonati dj professionisti delle discoteche del Nord Italia – GADDAMIX – Animazione by Orazio Voice.-

Vi aspettiamo!!!!!