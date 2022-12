Domenica la festa di Natale dell'associazione Artemis

Finalmente dopo due anni di interruzione, l’associazione Artemis APS – Arte e pedagogia steineriana a Trieste è lieta di poter nuovamente invitare tutta la cittadinanza a trascorrere una domenica insieme per conoscere la pedagogia steineriana e vivere insieme l’atmosfera dell’Avvento con laboratori per i bambini, teatrino di pupette, mercatino natalizio, caffetteria e buffet, e possibilità di interloquire con i maestri per informazioni e approfondimenti pedagogici e didattici.

Questo tradizionale appuntamento offre un’opportunità di incontro, di scambio e di gioco per bambini, genitori e famiglie. I genitori e i nonni potranno scoprire come la pedagogia Steiner-Waldorf possa costituire per i bambini uno straordinario percorso di fioritura dei talenti confrontandosi con i relatori e i genitori dei bambini che già ne seguono i principi, con anche l’opportunità di fare acquisti per regali ecologici e originali come giochi per le feste, addobbi natalizi, prodotti biologici, presepi artigianali, libri e materiali didattici. Per i bambini ci saranno il teatrino di pupette su una fiaba a sorpresa dei fratelli Grimm e i laboratori di candele, decorazioni borse e creazione di lanterne.

Il teatrino (con prenotazione obbligatoria) e i laboratori avranno il seguente orario:

Orari del TEATRINO DI PUPETTE – età 3-6 anni, durata 15′ circa, prenotazione obbligatoria al numero 347 9398023:

I rappresentazione: ore 10.00 – II rappresentazione: ore 12.00 – III rappresentazione: ore 16.00

Orari dei LABORATORI – per bambini di tutte le età , senza prenotazione:

- Laboratorio di candele in cera d’api: aperto dalle ore 10.30 alle 12:30

- Laboratorio di lanterne: aperto dalle ore 15.30 alle 17:30

- Laboratorio di decorazione borse: aperto con orario continuato



Del dettaglio gli sarĂ possibile trovare:



MERCATINO con giochi ecologici e di qualitĂ , decorazioni natalizie, manufatti e presepi in feltro e pannolenci realizzati dal gruppo di lavoro manuale, candele artigianali in cera d'api, materiali artistici e didattici, e tanto altro ancora!



LE VEG-BAG: borse in confezione regalo con prodotti vegan-bio per sé o come un dono originale e di sicuro utilizzo e gradimento per amici e conoscenti.



CAFFETTERIA con cibi sani e gustosi a base di prodotti biologici, per tutti i palati ed esigenze, anche veg e gluten-free, per pranzo o merenda.



L’ingresso all’evento è libero, mentre per i laboratori ed il teatrino è richiesto un contributo che andrà a sostegno delle attività pedagogiche dell’associazione. Tutto il ricavato della raccolta fondi andrà a sostegno delle attività pedagogiche associative.



Per maggiori informazioni e aggiornamenti dell’ultimo minuto consultare la pagina Facebook dell’associazione (https://www.facebook.com/Associazione-Artemis-arte-e-pedagogia-steineriana-a-Trieste-1548448512096865) oppure il sito Internet (https://www.artemis-arte-pedagogia.it/