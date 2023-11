Natale con l'associazione Artemis, una domenica per famiglie

Anche quest’anno torna la nostra tradizionale Festa di Natale con laboratori per bambini e adulti, teatrino di pupette, spettacolo teatrale, cori natalizi e mercatino con libri e creazioni artigianali per regali di qualità e alto valore pedagogico! ?



I nostri maestri saranno a disposizione durante l’evento per fornire informazioni e rispondere a ogni curiosità! ?



Ecco il programma della giornata:



LABORATORI PER BAMBINI:



? Creazione di una graziosa lanterna: dalle 10:30 alle 13:00

? Realizzazione di una profumata candela a stelo in pura cera d’api: dalle 10:30 alle 13:00

? Giochiamo ai pasticceri: la casetta dolce – dalle 14 alle 16



* Tutti i materiali verranno forniti dall’associazione e al termine fine del laboratorio ciascuno potrà portare a casa il proprio manufatto. Per la partecipazione è richiesto un contributo spese pari a 7 euro a bambino. Non è necessaria la prenotazione.



LABORATORIO PER ADULTI:



? Fabbricazione e/o decorazione della tradizionale corona d’Avvento in abete: orario continuato dalle 10 alle 18



* Tutti i materiali verranno forniti dall’associazione e al termine fine del laboratorio ciascuno potrà portare a casa il proprio manufatto. Per la partecipazione è richiesto un contributo spese pari a 25 euro a persona. Non è necessaria la prenotazione.



TEATRINO DI PUPETTE PER I PICCINI (3-6 ANNI):



? Fiaba dei fratelli Grimm “L’asinello”: ore 11:30

? Fiaba dei fratelli Grimm “Raperonzolo”: ore 10:00 e 16:45



* Biglietto per il teatrino di pupette: 6 euro a bambino (accompagnatore incluso)



SPETTACOLO TEATRALE (NOVITA!) PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI:



? “Le fiabe in scena: principi e principesse”, con Julian Sgherla e Giustina Testa di Teatrobàndus, ore 16



* Biglietto per lo spettacolo teatrale: 7 euro a persona



CORO DI NATALE (NOVITA!):



? Coro di Natale dei nostri allievi alle ore 11, ingresso libero



DURANTE TUTTA LA GIORNATA SARÀ PRESENTE IL MERCATINO DI NATALE?:

?? Decorazioni natalizie e per il tavolo delle stagioni

?? Presepi in feltro e pannolenci

?? Ghirlande

?? Candele artigianali in cera d’api dalle più originali forme e buonissimo profumo per sé e da regalare

?? Libri di lettura per bambini, pedagogia steineriana e antroposofia

?? Giocattoli in legno

?? Materiali artistici e didattici

?? Pane e miele biologici e biodinamici

?? … e tanto altro ancora!



E L’ANGOLO RISTORO ?:

? Tanti cibi gustosi e sani per pranzo, merenda e spuntini: pietanze con prodotti biologici, per tutti i palati ed esigenze, anche veg e gluten-free

?Zona dedicata per un buon caffè, cioccolata calda e altro ancora ?



Vi aspettiamo per trascorrere e festeggiare insieme questa

domenica che ci avvicina al Natale!



*** Tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto a sostegno delle attività associative di Artemis APS. ***