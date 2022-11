Vino, luna park, mercatini e folklore: torna la festa di San Martino a Prosecco

Prezzo non disponibile

Una mostra mercato, attività culturali e folcloristiche, il brindisi con calici di Prosekar e la “Furenga di San Martino”, ovvero il trasporto del vino nuovo con il carro trainato dai buoi, oltre a svariati convegni tra cui "Dalle Alpi a Miramar", sulla sostenibilità delle riserve Unesco. Questo e altro nella tradizionale “Festa di San Martino”, in programma dal 4 all’11 novembre

Sono intervenuti alla presentazione il vicesindaco Serena Tonel, il presidente della Circoscrizione I Pavel Vidoni, il segretario dell’Associazione agricoltori Erik Masten, il presidente dell’Associazione Prosekar Andrej Bole e il direttore Riserva della Biosfera di Miramare Maurizio Spoto. Tonel ha ricordato come “quest’anno si ritorna alle manifestazioni nella loro pienezza dopo la pandemia e questo ci dà soddisfazione e ci permette di ritrovare tutti gli appuntamenti a cui eravamo abituati". Secondo il vicesindaco “Parlare dei prodotti tipici e particolari significa sempre di più promuovere il nostro territorio a 360 gradi e sottolineare una volta di più come il nostro Carso abbia delle caratteristiche di attrattività per un bacino sempre più ampio”.

Da segnalare, tra i vari eventi, il convegno di Venerdì 4 novembre, alle ore 15 Casa del Prosecco/Dom Prosekarja - Prosecco/Prosek su “Da Miramare alle Alpi: narrazioni di sostenibilità nelle Riserve Unesco”. Durante l’incontro pubblico saranno presentate le azioni, le buone pratiche e le progettualità future delle istituzioni che sperimentano forme di equilibrio tra uomo e natura per garantire un futuro prospero alle comunità residenti. In apertura il nuovo video con Ami Scabar. Sempre venerdì 4 novembre, alle ore 19.00 alla Casa del Prosecco il brindisi inaugurale con il vino spumante Prosekar 2022.

Sabato 5 novembre, dalle 10.00 alle 12.00, la passeggiata per adulti e famiglie “La via Lattea del Carso – il Sentiero natura tra gioco e cultura”. E dalle 14.00 alle 16.30 “Sentieri di carta: alla scoperta degli alberi tra Contovello e Prosecco, tra natura, arte e storia”.

Domenica 6 novembre, alle 14.30, “Martinova furenga” con il trasporto del vino nuovo sul carro trainato dai buoi e alle 17.00 il “Battesimo del vino nuovo alla casa della cultura.

Tra i tanti appuntamenti venerdì 11 la Fiera di San Martino con il mercatino ambulante, agricolo e dell’artigianato e alle 9.30 la visita guidata al museo della pesca del litorale in località Santa Croce. Sempre l’11, alle ore 16.00, anche la messa solenne di San Martino patrono di Prosecco e il concerto alle 21.00 alla casa della cultura.