Festa di fine estate al Ferroviario con Dj e percussioni

Sabato 3 settembre avrà luogo al Bagno Ferroviario la "Festa di fine estate" con Max de Palma & friends dalle 21 all'una di notte. I tre Dj con percussioni live ed effetti luce faranno rivivere le hit della dance dagli anni 90 a oggi. In consolle Alex dei levrieri, Alberto Bdj e Chrix Bdj, Mark Storm alle percussioni. Durante la serata verranno lanciati gadget estivi. Partecipando all'evento si aderisce ad essere fotografati e ripresi. Inoltre in esclusiva, la festa sarà ripresa dal drone oltre alle dirette e le foto e sarà allestito anche l'angolo dei selfie. Un evento in partnership con Termoidraulica stella, Parrucchieri Trieste e Tribal Crew. Per ulteriori informazioni il link alla pagina Facebook.