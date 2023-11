Torna la grande Festa di San Martino nel borgo di Šmartno

ŠMARTNO, BRDA (SLOVENIA) - Il borgo medievale di Šmartno (Brda, Slovenia) si sta preparando per la festa di San Martino che quest'anno si terrà l'11 e il 12 novembre. Gli appassionati di vino avranno l'opportunità di degustare le migliori etichette prodotte dai viticoltori della zona e di visitare le cantine locali. La festa si arricchisce anche di una ricca offerta culinaria, che promette di deliziare i palati con specialità tradizionali. Previste anche bancarelle di prodotti tipici, workshop creativi dedicati ai bambini e intrattenimenti musicali in strada.

Il programma:

Sabato 11 novembre 2023:

10.00 - 19.00 Bancarelle con prodotti locali e un angolo Alpe - Adria

11.00 - 01.00 Degustazione di vini nei borghi medievali di Šmartno

11.00 - 24.00 Offerta variegata gastronomica con le prelibatezze locali fatte per la festa di San Martino

11.00 - 18.00 Pittura extempore dell' Associzione Dablo

10.00 - 19.00 Animazione musicale per le vie del paese

11.00 - 15.00 & 18.00 - 24.00 gruppo Suho cvetje - per le vie del paese

13.00 - 13.30 e 14.00 - 14.30 L'esibizione di danza del Club L'uniti - piazza inferiore

13.00 - 20.00 L'angolo dei bambini: laboratori creativi - presso la Galleria Dablo

14.00 - 15.00 & 15.30 - 16.30 Mr e Mrs Funny: animazione per bambini - per le vie del paese

14.30 - 15.00 & 15.30 - 16.00 Spettacolo di danza del gruppo Tince - piazza superiore

15.00 - Apertura della Festa di San Martino con la benedizone del vino, il sindaco Franc Mu?i? e MPZ Sre?ko Kumar e la Regina della Ribolla 2023 - piazza superiore

18.00 - 24.00 Gruppo musicale Juice band - piazza inferiore

18.00 - 19.00 Gruppo musicale Pantaloons - piazza superiore

20.00 - 21.00 Gruppo musicale Beer and Shoes - piazza superiore

21.00 - 22.00 Audioholik, polistrumentista e looper artist - piazza superiore

10.00 - 24.00 DJ Nikki & Jaka Birsa (sassofono) - piazza superiore

18.00 - 24.00 DJ Janko - presso la chiesa di San Martino

Prezzo: 15€ (include bicchiere di vino + sacchetto di vetro, vino giovane, programma)

Verrà organizzato anche il trasporto in autobus tra i paesi di Brda e da Nova Gorica (NOVA GORICA - SOLKAN - HUM – ŠMARTNO). Il prezzo del biglietto andata/ritorno è 5€.

Domenica 12 novembre 2023:

8.00 marcia di San Martino alla scoperta del patrimonio culturale e dell'enogastronomia di Brda Marcia San Martino

10.00 - 19.00 Bancarelle con prodotti locali e un angolo Alpe - Adria

12.00 - 19.00 Degustazione di vini per i borghi medievali di Šmartno

12.00 - 19.00 Offerta varieggiata gastronomica con le prelibatezze fatte per la festa di San Martino

12.00 - 18.00 Pittura extempore dell'asocciazione Dablo

10.00 - 19.00 Animazione musicale per le vie del paese

11.00 - 15.00 & 16.00 - 18.00 Gruppo musicale Suho cvetje - per le vie del paese

12.00 - 15.00 & 16.00 - 18.00 Gruppo musicale Juice band - piazza inferiore

11.00 - 13.00 Gruppo musicale Not a Crying Singer - per le vie del paese

12.00 - 18.00 L'angolo dei bambini: laboratori creativi - presso la Galleria Dablo

15.00 - 17.00 Cuochi sui trampoli, animazione per bambini - per le vie del paese

14.30 - 15.00 Spettacolo di danza #lospravilos - piazza inferiore

16.00 - 16.30 Spettacolo di danza #lospravilos - piazza superiore

10.00 - 19.00 DJ Nikki & Jaka Birsa (sassofono) - Piazza superiore

11.00 - 19.00 DJ Janko - presso la Chiesa di San Martino

Prezzo: 10€ (include bicchiere di vino + sacchetto di vetro, vino giovane, programma)

Bicchiere rimborsabile - deposito 5€

Verrà organizzato anche il trasporto in autobus tra i paesi di Brda. Più informazioni su www.brda.si/ita