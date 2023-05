Da "La Vedova Allegra" a Disney, torna in città il "Festival dell'Operetta"

Dal 3 giungo al 9 settembre torna in città il "Festival dell'Operetta 2023". L'iniziativa è stata presentata mercoledì 10 maggio nel corso di una conferenza stampa. Realizzato grazie alla collaborazione tra Fondazione del Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” e l’Associazione Internazionale dell’Operetta in una sinergia fortemente voluta e sostenuta dall’Amministrazione comunale, il festival porterà in scena sei spettacoli all’interno della rassegna promossa dal Comune di Trieste “Trieste Estate”.

Tre titoli verranno ospitati tra le sue storiche mura e vedranno protagonisti in primis il coro e l’orchestra tra giugno e luglio. Il ricco e variegato programma è stato messo in campo anche con l’adesione al progetto del Teatro Stabile del FVG, che sarà sede dello spettacolo “La Danza delle Libellule”. Teatro delle ulteriori rappresentazioni saranno il Castello di San Giusto e Piazza Verdi.

I vari spettacoli proposti nel festival includono "La Vedova Allegra" di Lehár, "Il Paese dei Campanelli" di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, "Orfeo all'Inferno" di Offenbach e "La Danza delle Libellule" di Carlo Lombardo e Franz Lehar. Inoltre, è previsto un concerto speciale nella piazza Verdi chiamato "Evviva l'operetta!!", organizzato dall'Associazione Internazionale dell'Operetta. Il festival si concluderà con uno spettacolo dedicato ai successi della Disney nel suo centenario. L'iniziativa fa parte di un ampio programma di eventi promossi dal Comune di Trieste per animare l'estate 2023. Il festival dell'operetta rappresenta un importante contributo alla scena culturale di Trieste e si prevede che attrarrà anche pubblico internazionale.