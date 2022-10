A Trieste arriva il festival della cultura indiana

Approderà anche a Trieste il festival dedicato alla cultura indiana. E' quanto emerso nel corso dell'incontro tra l'ambasciatrice indiana Neena Malhotra e il Vicesindaco Serena Tonel, tenutosi martedì 4 ottobre in Municipio. L'ambasciatrice ha infatti chiesto la disponibilità del Comune di Trieste ad accogliere la manifestazione in programma il prossimo anno in diverse città. "Crediamo sia un'ottima occasione per rafforzare il rapporto tra i due popoli e consolidare il legame di amicizia - ha dichiarato il Vicesindaco Serena Tonel -. Trieste è stata scelta anche in virtù dei centri scientifici presenti nel territorio, dove operano diversi cittadini indiani". Al momento non sono ancora noti i dettagli: si sa solamente che sarà incentrata sullo yoga e che si terrà dal 21 giugno.

Nel corso della visita istituzionale, il Vicesindaco ha inoltre illustrato all'ambasciatrice indiana tutte le principali caratteristiche geo-politiche ed economiche della città e del territorio di Trieste, in particolare riguardo alle strutture portuali, agli importanti traffici ro-ro, alla piattaforma logistica, e il forte sviluppo dei collegamenti ferroviari con l'Europa centrale e settentrionale, oltre alla presenza sul territorio delle numerose istituzioni scientifiche che contribuiscono ad aumentare gli scambi culturali.