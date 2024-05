Musical, opere, concerti: al via il festival di Lubiana con 100 eventi

LUBIANA (SLOVENIA) - Il Festival di Lubiana si appresta a inaugurare un'estate all'insegna dell'eccellenza culturale e di straordinarie esperienze. Previsti per questa edizione un centinaio di eventi e 5000 artisti provenienti da 40 paesi del mondo. Il 72° Festival di Lubiana, che si svolgerà dal 20 giugno al 3 settembre, ha in programma concerti sinfonici e da camera di alto livello, opere e balletti nell’interpretazione di compagini stellari, una nuova produzione di un famoso musical e spettacoli dei più importanti artisti classici e pop sloveni e stranieri. Le opere della XXVII.a Colonia Internazionale d'Arte amplieranno la collezione di arte figurativa contemporanea del Festival di Lubiana, gli artisti più giovani avranno modo di mostrare la loro creatività alla Piccola Colonia d'Arte e i giovani musicisti in erba avranno l'opportunità di perfezionare i loro talenti con professori di spicco alle Masterclass del Festival di Lubiana 2024. Tra i titoli più di richiamo troviamo il musical The Bodyguard, la Tosca di Puccini, tutti i concerti di Rachmaninov in due serate, un omaggio all'opera letteraria di Milan Kundera, il Trovatore di Verdi e un concerto di Gala nel segno di Ludwig Van Beethoven. A questo link il programma completo.