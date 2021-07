Un grande ritorno nell'estate triestina, a San Giusto va in scena il festival dell'operetta

Grande ritorno dell’Operetta a Trieste con il Trieste Operetta Festival, organizzato da Associazione Internazionale dell'Operetta FVG, in collaborazione con il Comune di Trieste nell'ambito di Trieste Estate e con il contributo della Regione FVG - Cultura e Turismo. La manifestazione, che si terrà al Castello di San Giusto da lunedì 9 a domenica 15 agosto, è stata presentata oggi 28 luglio in conferenza stampa dall’assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi con Rossana Poletti della direzione organizzativa dell’Associazione, Romolo Gessi per la direzione artistica, Andrea Binetti regia. Presente anche Gabriele Centis.

Si parte con il “Galà dell’Operetta” che vedrà un ospite importante, Ugo Maria Morosi, a cui sarà consegnato dall’Associazione, nel corso dell’evento, il Premio Internazionale dell’Operetta: lunedì 9 agosto alle ore 21.00, il concerto propone un’ampia panoramica del mondo della piccola lirica, con i soprani Alexandra Reinprecht e Ilaria Zanetti, i tenori Andrea Binetti e Andrea Schifaudo, con la FVG Orchestra, diretta da Romolo Gessi. Saranno eseguite arie e brani da Strauss, Lehár, Kálmán, Leoncavallo, Lombardo, Ranzato ed altri. Presenta Umberto Bosazzi.

Martedì 10 agosto, sempre alle ore 21.00, sarà la volta dello spettacolo musicale “Trieste: una scontrosa grazia”. Dalla poesia di Umberto Saba alla comicità di Angelo Cecchelin, la storia di Trieste attraverso la musica che l’ha celebrata, dall’operetta alle canzoni popolari, dallo swing americano a “Vola colomba” e alla poetica musicale di Sergio Endrigo. Di e con Alessio Colautti e con Marzia Postogna, Andrea Binetti e la partecipazione straordinaria di Ariella Reggio, con il quartetto “Trieste Mia”- Marco Ballaben al pianoforte, Alexander Ipavec alla fisarmonica, Andrea Zullian al basso, Paolo Muscovi alle percussioni.

Mercoledì 11 agosto, alle ore 21.00, andrà in scena “Un’estate mancata”, spettacolo teatrale e musicale, mix di canzoni e prosa, dedicate all'estate: Only you, Blue moon, Summertime, arie dalla piccola e grande lirica...da sempre accompagnano questa meravigliosa stagione, ne ripropongono i ricordi di tempi trascorsi, di amori passati, di speranze svanite. Di e con Myriam Cosotti. Con Daniela Mazzucato e Max Renè Cosotti, con la voce di Alessandro Colombo. Marco Ballaben al pianoforte e Sebastiano Frattini al violino. Venerdì 13 agosto, alle ore 21.00, occuperà la scena il Galà del Musical, un excursus nel mondo del Musical tra brani romantici, arie drammatiche dei titoli più interessanti e noti da Evita a Jesus Christ Superstar, da Hair a The Greatest Showman, da Rebecca a Elisabeth, da Cole Porter a George Gershwin. Con le voci di Stefania Seculin e Gianluca Sticotti, e con Elisa Colummi, Francesca Marsi e Raffaele Prestinenzi, con Eleonora Lana al pianoforte, Andrea Zullian al basso, Paolo Muscovi alla batteria.

Si concluderà in grande stile sabato 14 agosto e in replica domenica 15 agosto, sempre alle 21.00, con l’operetta Al cavallino bianco. Brillante storia di amori, ambientata in uno degli alberghi, ancora oggi, più famosi al mondo, “Al Cavallino bianco”, sul lago di San Wolfango nel Salzkammergut. Nel 1930 il compositore Ralph Benatzky qui trovò l’ispirazione appunto per una delle operetta più note. Protagonisti dell’allegra vicenda amorosa: Daniela Mazzucato, Andrea Binetti, Ilaria Zanetti, Mathia Neglia, Marzia Postogna, Alessio Colautti, Gualtiero Giorgini, Julian Sgherla, Elisabetta Vegliach, Roberto Berni, Serena Arnò, Irene Lo Faro, Francesco Cozzi, Giulio Gessi. Con la FVG Orchestra, diretta da Romolo Gessi, regia di Andrea Binetti. Direzione del coro Petra Grassi. Coreografie di Cler Bosco.