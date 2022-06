Sul Carso arriva il primo festival Stoner

Il 20 agosto a Prosecco arriva StonerKras Fest, festival di musica psichedelica incentrato su ritmi stoner, doom e heavy psych . Nella cornice del "B'lanc", spazio situato dietro il Kulturni Dom/Casa della Cultura, saliranno sul palco nomi internazionali e locali della scena heavy. Al momento sono tre - su sei totali - le band annunciate dagli organizzatori Rocket Panda Management e il Circolo Giovanile - Mladinski Kro?ek Prosek-Kontovel: i californiani "Nebula", che si esibiranno per la prima volta in regione, i triestini "Buss" e la band slovena "Samsation".

"Negli ultimi anni la scena Stoner ha preso di nuovo piede. Grazie alla nostra esperienza nel settore, abbiamo quindi deciso di creare qui a Trieste un evento sulle orme dei numerosi festival di genere europei, ai quali abbiamo partecipato. Volevamo offrire qualcosa di alternativo e nuovo e che si differenziasse dai soliti concerti", ha dichiarato Rajko Dolhar, titolare, assieme a Marco Bernobi, dell'agenzia di booking e management Rocket Panda Management. "Nonostante l'impronta internazionale - aggiunge Dolhar -, il festival ha lo scopo di valorizzare la scena heavy locale, slovena e italiana, richiamando spettatori dalla regione e dai paesi confinanti".

Oltre ai concerti, non mancheranno mercatini - tra i prodotti oggettistica, dischi e merchandising - zone ristoro e relax. A fine serata è previsto anche un dj set. Apertura porte ore 16. Biglietti: 20 euro (per info e prenotazioni info@rocketpandamanagement.com). In caso di maltempo il festival si terrà nel teatro di Prosecco.

Chi sono i primi nomi del StonerKras

Nebula, leggendaria band heavy-psych Californiana che ha segnato la scena rock underground americana tra la fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio. La band ha unito il rock'n'roll psichedelico degli anni Settanta con la musica stoner, creando così una sorta di heavy psych rock.

I BUSS sono un trio heavy rock di Trieste, che offre un sound fuzz miscelato a diversi riff stoner. Gruppo formato ai tempi della scuola superiore, ispirato dalla scena underground degli anni 70 e 90. Nel 2019 si sono presentati al pubblico con l'omonimo EP.

I Samsation sono tre fratelli e un cugino appartenenti alla minoranza slovena, cresciuti tra la campagna slovena e Trieste. Il giovane gruppo si è formato due anni fa nella cantina di famiglia. Uniti dall'amore per il rock degli anni '70, traggono ispirazione dalle idee psichedeliche dei The Doors, Deep Purple e da altre band affini.