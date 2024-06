Festival Viktor Ullmann, esibizione dell'orchestra Abimà e della civica orchestra di fiati Verdi con due prime assolute

TRIESTE - Domenica 16 giugno alle 18.30 presso la sinagoga di Trieste, in Via San Francesco, 19 nell’ambito del festival Viktor Ullmann giunto alla undicesima edizione si terrà il “Concerto in Sinagoga” in collaborazione con la comunità ebraica di Trieste. Si esibiranno l’orchestra Abimà e la civica orchestra di fiati Giuseppe Verdi di Trieste dirette dal maestro Davide Casali direttore e clarinetto solista con la partecipazione di Roberto Fabbriciani, flauto solista. Verranno eseguite per l’occasione in prima assoluta per l’Italia musiche dei compositori sloveni Kantušer Božidar (“Concerto per flauto, percussioni e orchestra d’archi”) e Blaž Arnič (“Concerto per clarinetto e orchestra op. 69”) e, in prima esecuzione moderna, dell’autore triestino Vito Levi (“Il racconto del nonno per flauto e piccola orchestra da camera”). Ingresso libero e gratuito. “Sarà l’occasione - riferisce Davide Casali, direttore d’orchestra e presidente dell’associazione Musica Libera - per ascoltare dal vivo compositori che nella loro vita erano stati molto famosi. I due compositori sloveni, perseguitati per le loro idee politiche anche se non di origine ebrea, saranno eseguiti per la prima volta in Italia. Il concerto per flauto e orchestra di Kantušer Božidar sarà eseguito dal flautista di fama internazionale Roberto Fabbriciani che da anni partecipa al festival Viktor Ullmann. Potremo poi ascoltare sempre in prima assoluta per il nostro Paese anche il “Concerto per clarinetto e orchestra Opera 69” di Blaž Arnič. Lo spettacolo si concluderà con il bellissimo pezzo per flauto e orchestra “Il racconto del nonno per flauto e piccola orchestra da camera” che ci permetterà di apprezzare appieno questo grandissimo compositore triestino”.