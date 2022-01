TFF, prima assoluta del film "Reliquia" e incontro col regista Cristian Tablazon

Nel contesto della mostra curata da IoDeposito “Immaginare il Patriarcato”, il regista filippino Cristian Tablazon re-immagina la narrativa sul Patriarcato di Aquileia e sul #FriuliVeneziaGiulia come terra di multiculturalità, unendo questo tema a pratiche teatrali tipiche del folklore filippino. Le tre sezioni che compongono il film riprendono tre racconti tradizionali friulani, riadattati ad un’epoca e un’area geografica estremamente lontane: attraverso l’intersezione delle storie coloniali del Friuli Venezia Giulia e delle Filippine, l’artista pone in dialogo le identità e le culture di questi due territori.

La bellezza lirica delle immagini e lo strumento del bianco e nero assurgono, in questo piccolo gioiello di cinema Filippino, a medium tra due realtà temporali e geografiche lontane ma vicine.



In mostra, le opere dell’Israeliano Dan Allon, che presenta una coinvolgente installazione multivocale ispirandosi alla musica dell’epoca; del duo nativo americano e hawaiano Cannupa Hanska Luger & Ginger Dunnill, che ha presentato un progetto filmografico e sonoro che fonde geografia ed espressioni vocali del territorio, del filippino Cristian Tablazon, il cui cortometraggio viene presentato in prima assoluta il 23 gennaio all’Alpe Adria Cinema LAB; e della triestina Beatrice Achille, che ha prodotto una preziosa istallazione sonora. Il loro profondo interesse per le questioni politiche e sociali li ha portati ad accettare la sfida di proporre una rilettura contemporanea dell’episodio storico, contaminandolo con elementi appartenenti alle proprie culture e sensibilità.



L’ingresso è gratuito. Per accedere alla mostra e agli eventi è necessario essere in possesso del Green Pass "rafforzato" e indossare la mascherina FFP2