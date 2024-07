"Fiori in pasto", fino al 17 luglio la favolosa mostra dei quadri di Mima Semec

È evidente che Mima (89enne di Visogliano), conosciuta anche come cuoca, si sia nutrita e ci abbia nutrito soprattutto di fiori. Fiori che sono simbolo di bellezza, del femminile e di vita. E che continui a farlo con amore e costanza, dal momento che anche la sua trattoria e la sua casa sono stati trasformati in un giardino. Un giardino selvaggio, dove specie diverse si avvinghiano, si mescolano, si espandono libere, nel tentativo di ridare bellezza e purificazione ad una terra che non riesce più a trattenere tutto ciò che le è stato ingurgitato. Essi diffondono con i loro rizomi in basso e i petali in alto proprietà medicamentose e divengono portatori di un’estetica e di un’etica quasi dimenticate. Il suo, — nonostante lei lo abbia perduto molto presto —, è un contatto inscindibile con le radici e la memoria. Con quel profondo e quel genuino che hanno a che fare con l’infanzia, con il naïf, con lo stupore.

È proprio lì che cerca, così come faceva Ana Mendieta con le sue Siluetas, quel contatto sradicato con la Madre Terra. Molti sono stati gli artisti e le artiste che hanno espresso il loro mondo con quello vegetale. La prima che viene in mente è probabilmente Georgia O’Keefe, anche se a Mima si avvicinano maggiormente le meraviglie di Anna Zemánková che ignorava (anche per tutelarsi), tutto ciò che esisteva fuori mettendo in scena il dentro, creando visioni assolutamente personali e incontaminate. Nella Repubblica Ceca poi, luogo di origine di Zemánková, come pure in Ucraina e Polonia vi era la tradizione di dipingere le proprie case sia in esterna che all’interno. Polina Raiko e Maria Prymachenko ne sono un esempio, mentre qui in Italia non possiamo non ricordare il caso di Bonaria Manca, tessitrice e pastora che ha decorato le mura e i soffitti di casa trasformandole in una antica caverna-cattedrale popolata dalle sue visioni e dai suoi simboli. Cito questi esempi perché la prima volta che sono stata accolta da Mima, diversi anni fa, mi sono ritrovata in uno scenario simile.

Una scala colorata mi portava al piano superiore procedendo la propria narrazione sul pavimento. Pareva quasi un intervento di tracciamento, una creazione di nuovi territori che sembravano fuoriuscire dalle sue tele, le ultime, che trattano il tema delle mappe e della mappatura. Quasi dei puzzle che mi riportano alla mente gli edifici e i dipinti di Friedensreich Hundertwasser che si definiva “medico dell’architettura”, convinto già negli anni ‘50 che il futuro dell’umanità fosse possibile solo se ci fosse stata un’armonia con la natura. Anche Mima è fortemente convinta di ciò tanto che spesso troviamo annotati sul retro dei suoi dipinti dei pensieri. Pensieri in libertà dove non si cura della forma con cui essi vengono espressi, ma punta alla sostanza. Sono riflessioni che hanno a che fare con lo sfruttamento, le guerre, l’extraterrestre, ovvero con quel qualcosa o qualcuno che non appartiene più a questo mondo, che ha perso umanità e compassione. E che lei cerca di indirizzare, di guidare verso ancestrali, ma al contempo future e salvifiche visioni. E dove il colore, simbolo di gioia, bellezza, passione, energia è protagonista indiscusso.