Torna "Fish Very Good": tre giorni dedicati al pesce

In piazza del Ponterosso torna Fish Very Good, la tre giorni all’insegna del prodotto ittico locale, della valorizzazione dei luoghi e delle attività di pesca e acquacoltura. Dal 15 al 17 luglio (dalle ore 9.30 alle 22) sarà possibile scoprire le nuove specie presenti nei nostri mari, conoscere i pescatori che ti offrono un giro con la loro barca per seguire i loro segreti, scoprire le tecniche di preparazione dei pesci, gli abbinamenti più corretti con il vero prodotto a miglio 0. E ancora sperimentare uscite in pescaturismo e conoscere i prossimi appuntamenti in regione e non solo. Sarà anche l’occasione per vivere in modalità virtuale alcune esperienze turistiche legate al mare, prima di sperimentare dal vivo le sfide importanti della pesca nel mondo marino che cambia rapidamente.

Il consumo di prodotto ittico

Il consumo di prodotto ittico si concentra sempre più in poche specie, prevalentemente importate, a causa di molteplici fattori. La scarsa conoscenza di pesci presenti nel nostro mare e nella nostra laguna, la loro disponibilità e stagionalità, la difficoltà nel riconoscerli in un banco pescheria o al ristorante, la mancata conoscenza di tecniche di pulizia e preparazione in cucina.

D’altro lato, proprio nel commercio al dettaglio e alla ristorazione non sempre vengono proposte molte specie pregiate, contribuendo alla impossibilità di familiarizzare da parte del consumatore con il prodotto locale. Che spesso è sinonimo di sostenibile, sia per le tecniche di pesca utilizzate, rispettose degli eco- sistemi marini, sia per la stagionalità a cui si associa, che per la vicinanza dal luogo di produzione al luogo di mercato e consumo.

Stagionalità, Sostenibilità, e qualità diventano chiavi per sostenere le attività di pesca e acquacoltura locali, che nell’ambito della ricerca di un turismo esperienziale e slow, costituiscono anche elementi di attrattività turistica di un territorio e al tempo stesso opportunità di diversificazione per gli operatori ittici.

Fish Very Good

Le azioni di Fish Very Good si concentrano sulla fascia costiera, ma coinvolgono anche le zone regionali più lontane dal mare e dalla laguna, proprio per favorire la conoscenza diretta a tutti una serie di soggetti e realtà che non vivono quotidianamente gli ambienti marino-costieri. Il progetto Fish Very Good sarà partner di Malvasia in Porto 2022, in programma a Sistiana, Duino-Aurisina, il 29 luglio 2022, mentre il 27 e 28 agosto FVG sarà protagonista a Marano Lagunare (Ud). Queste le componenti di Fish Very Good, il Salone iniziativa attuata dal Flag GAC FVG attraverso la sua capofila Aries- Camera di commercio Venezia Giulia.

FVG - Fish Very Good - Fresco Vicino e Genuino (www.fishverygood.it) è un progetto attuato da Aries - Camera di Commercio Venezia Giulia, quale capofila del Fisheries Local Action group Flag GAC FVG (www.gacfvg.it), inserito nella strategia di sviluppo locale delle zone di pesca e acquacoltura in Friuli Venezia Giulia e finanziato nell’ambito del Po Feamp Regione Friuli Venezia Giulia 2014-2020. Il Flag GAC FVG è una ATS composta da Aries, le realtà associative della pesca, i comuni di Duino-Aurisina, Marano Lagunare e Grado, l’Area Marina Protetta di Miramare e altri soggetti, per un totale di 11 partner.