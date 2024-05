"Flores de mayo", ecco la tre giorni triestina dedicata al tango

Il Circolo del Tango Argentino di Trieste – APS organizza una manifestazione denominata “Flores de Mayo”, ovvero tre giorni di eventi di vario tipo che hanno come filo conduttore il tango argentino e più in generale la cultura argentina in molte sue diverse espressioni. Ci saranno naturalmente serate da ballo, anche con orchestre dal vivo, e ci saranno momenti musicali di ascolto, balli folkloristici, conferenze sugli aspetti storici e tecnici di questo ballo e anche una finestra sulla gastronomia argentina.

L'obiettivo

L’obiettivo della manifestazione è da un lato avvicinare al tango le persone che ancora non lo conoscono e il grande pubblico, e dall’altro mostrare a chi già conosce il tango ulteriori aspetti della cultura argentina, sviluppati in musica e danza tipici e diversi in ogni angolo del paese. Inoltre le attività di tango terapia vogliono aprire una nuova finestra sulle possibilità di interazione tra le persone.



Programma delle serate da ballo - Teatro la Piccola Fenice in Via San Francesco d'Assisi, 5 - TS:

Venerdì 10 maggio ore 20:30 - Milonga di primavera con il Cuarteto Extraordinario TDJ Bomaduro;

Sabato 11 maggio ore 16:30 - Milonga d’epoca con dischi a 78 giri originali in pasta e grammofoni a manovella a cura di Gianni Maugeri e Paolo Venier;

Sabato 11 maggio ore 20:30 - Milonga di gala con la Real Tango, duo Sonder e Martin Piñol TDJ Maca Ralinqueo;

Domenica 12 maggio ore 19:00 - Milonga dei saluti Duo Asato Pais Tdj Benny Campana.



Programma delle altre iniziative (tutte gratuite):

Venerdì 10 maggio:

- ore 19:00 Presentazione della manifestazione e inaugurazione della mostra "Tango in the world, the world of tango” dell’artista Isabel Carafì.

- ore 19:15 Aperitivo e premilonga con tango nuevo, in consolle Alessandro Simonetto.

- ore 20:30 Milonga di primavera (dress code floreale) con la musica dal vivo del Cuarteto Extraordinario e in consolle Tdj Bomaduro.

Sabato 11 maggio:

- ore 15:00 Seminario Il tango e la radio nei primi anni del ‘900 a cura di Gianni Maugeri.

- ore 15:45 Seminario Il tango incontra la geometria a cura di Yulieth Prieto.

- ore 16:30 Milonga d’epoca con dischi a 78 giri originali in pasta e grammofoni a manovella a cura di Gianni Maugeri e Paolo Venier, mirada e cabeceo (fino alle 18:30).

- ore 19:00 Aperitivo in tango presso il Cafè Rossetti con il duo Revire.

- ore 20:30 Milonga di gala (dress code elegante) con la musica dal vivo della Real Tango, duo Sonder e Martin Piñol e in consolle la Tdj Maca Ralinqueo.

Domenica 12 maggio:

- ore 15:00 Seminario L’interpretazione del tango dei grandi maestri a cura di Giovanni Baldini.

- ore 15:45 Seminario gastronomico Alfajores, un classico della cucina argentina ricetta e preparazione a cura di Rita Cams.

- ore 16:30 Lezione di chacarera base o grupal con Nora Witanowsky e Juan Carlos Martinez.

- ore 17:45 Teatro Variazioni argentine a cura di Miguel Angel Vitullo.

- ore 18:15 Concerto di folklore argentino con il Duo Revire.

- ore 19:00 Milonga dei saluti (dress code casual) con la musica dal vivo del Duo Asato Pais, in consolle il Tdj Benny Campana (fino alle 23:00).