"Forrest" di Opher Thomson apre l'anteprima di Triestebookfest

L’Anteprima del Triestebookfest si apre sabato 27 aprile con l’inaugurazione della prima delle tre mostre in programma: Forrest di Opher Thomson, con Massimiliano Schiozzi (evento a cura di Cizerouno). Forrest (forestiera, foresta, for rest...) è una risposta artistica alla domanda “Dov’è casa?”. Dopo anni di dialogo con persone in luoghi molto diversi, è diventato evidente che la casa sembra essere vissuta come un'assenza, Mancasa. Forrest risponde a questi spaesamenti e spiazzamenti, sfociando in una sorta di libro senza casa 'Canti del Parto'. È un'esplorazione delle distanze tra noi e il nostro habitat e un invito a riflettere sulle diverse mancanze che magari ci potrebbero unire.