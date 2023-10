Alla scoperta dei fossili: sabato una passeggiata nel tempo tra le piazze di Trieste

Indirizzo non disponibile

TRIESTE - Sabato 21 ottobre, Deborah Arbulla, conservatrice paleontologa del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste e Federica Moscolin, bibliotecaria del Museo Revoltella di Trieste racconteranno la storia della città con uno sguardo inedito, parlando dei fossili e della geologia nascosta tra i monumenti cittadini e della storia degli edifici e di alcune curiosità architettoniche. Quest’anno i due esperti guideranno i partecipanti in un percorso che va da piazza Unità a piazza Sant’Antonio, passando per il Molo Audace e le Rive. L'escursione è accessibile anche alle persone in carrozzina.

Prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a federica.moscolin@comune.trieste.it La partecipazione è gratuita previa iscrizione all’attività tramite la compilazione del modulo, scaricabile dalla pagina web del museo https://museostorianaturaletrieste.it La compilazione potrà avvenire anche al momento del ritrovo. Il ritiro del modulo di iscrizione avverrà nel luogo della visita. L'orario di inizio dell'escursione è stato fissato alle 14.45. La passeggiata di svolgerà regolarmente anche in caso di maltempo. L'esatto punto di ritrovo verrà comunicato a tutti coloro che avranno confermato la loro partecipazione.