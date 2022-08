Fotografia Zeropixel, al via le iscrizioni alla nona edizione

Dopo il successo ottenuto nel 2021, Fotografia Zeropixel si conferma l’appuntamento più atteso dagli amanti della fotografia analogica. Dal 17 al 27 novembre sarà possibile partecipare ad incontri, eventi collaterali, laboratori dedicati alla fotografia chimica e visitare l’esposizione allestita nella Sala Veruda del Palazzo Costanzi, a due passi da piazza Unità.

I grandi nomi e il tema della nona edizione

Anche quest’anno il festival vanta la partecipazione dei Maestri della fotografia analogica. Tra le opere in mostra, ci saranno le firme di Gabriele Basilico, David Byrne, Francesco Cito, Maurizio Galimberti, Guido Guidi, Ugo Mulas e Mario Giacomelli. Il tema della nona edizione è SPAZI, un viaggio attraverso i confini in cui ci muoviamo, siano essi fisici o simbolici. Ogni partecipante avrà la possibilità di esporre e partecipare con un’opera che possa in qualche modo ridisegnare, descrivere o ripensare il concetto di spazio.

Premio Sergio Scabar

Nell’ambito di Fotografia Zeropixel, verrà inoltre selezionato il nuovo vincitore del Premio Sergio Scabar, premio indetto dagli organizzatori a partire dal 2019 in memoria del fotografo Sergio Scabar. La vincitrice della precedente edizione è la giapponese Tomoko Nagakawa, che esporrà le sue opere presso la Sala Fikkte in piazza Piccola. La mostra sarà visitabile per tutta la durata del festival.

Come candidarsi

Per iscriversi e proporre la propria candidatura è sufficiente scaricare il modulo online a questo link fotografizeropixel.it/spazi2022 e inviarlo entro il 10 settembre. Il comitato artistico selezionerà i lavori più interessanti per originalità e qualità di stampa. Maggiori informazioni su www.fotografiazeropixel.it.