Fred de Palma a Sistiana, il fine settimana al Base Club Experience

Il fine settimana al Base Club Experience in Baia di Sistiana (Duino Aurisina – Ts) si apre con un ospite speciale, uno dei rapper di maggior successo in Italia: venerdì 19 luglio, dalle 23:00 alle 04:00, per l’evento Certe Notti, arriva Fred De Palma e le sue incredibili capacità di freestyle con le sue hit che lo hanno reso un punto di riferimento nella musica italiana, fino a debuttare nel 2024 sul palco del Festival di San Remo.



Federico Palana – nome d’arte Fred De Palma – nasce il 3 novembre 1989 a Ceva, un comune piemontese in provincia di Cuneo, e si appassiona alla musica già durante l’adolescenza. All’età di 18 anni si inserisce nella scena torinese spiccando grazie al suo talento nel freestyle. Per tre anni partecipa ai maggiori contest tra Torino e Milano e nel 2010 incontra il collega Dirty C con il quale forma il gruppo Royal Rhymes. Insieme firmano un contratto discografico con l’etichetta discografica Trumen Records e nel 2011 pubblicano il loro primo album, una raccolta dal titolo Royal Rhymes.

Dopo due anni di attività Fred De Palma prosegue la propria carriera come solista e nel 2012 rilascia F.D.P., il suo disco d’esordio. In seguito inizia una serie di collaborazioni con grandi rapper italiani come Clementino, Shade e Marracash e nel 2015, dopo l’uscita del suo secondo album, firma un contratto con la Warner Music Italy. L’artista rilascia quindi un terzo disco, BoyFred, nel quale unisce al suo stile hip hop nuove sonorità appartenenti alla trap e al reggaeton, creando brani di successo come Buenos dias e Stanza 365. Nel 2016 riceve per la prima volta il riconoscimento di Disco di Platino grazie al suo brano Il cielo guarda te. Successivamente è autore di numerose hit come Una volta ancora, nella quale canta insieme ad Ana Mena, Paloma, una collaborazione con la cantante brasiliana Anitta e Ti raggiungerò, brano scelto da Wind Tre per il proprio spot pubblicitario del 2021. Nello stesso anno il rapper pubblica il suo sesto album in studio, Unico, nel quale figurano tracce come Un altro ballo e Niente di te. Nel 2024 debutta sul palco dell’Ariston come big in gara al Festival di Sanremo, portando la sua canzone Il cielo non ci vuole. Per la serata dei duetti si esibisce invece insieme agli Eiffel 65 con un medley.



Sabato 20 luglio, anche al Base Club Experience si festeggia la tradizionale notte in bianco. Al ritmo della musica latina, la “Noche Blanca” è in programma dalle 23:00 alle 04:00 (ingresso omaggio donna fino all’una, dress code total white).



Domenica 21 luglio, dalle 19:00 alle 24:00, al Base Club Experience un altro ospite: il producer, musicista e Dj greco Marasi, dai più di 70 milioni di streaming su Spotify. Conosciuto per un sound distintivo, che mescola afro house e ritmi tech, nei suoi ultimi brani vanta la collaborazione di artisti come Black Coffee, Damian Lazarus, Themba, Armin Van Buuren, Tiesto, David Guetta. Nella sua carriera ha remixato leggende della House Music come Bob Sinclar, Planet Funk e altri.



Durante l'estate del 2023, Marasi ha pubblicato il suo brano Tormenta da Spinnin Deep Records, classificato nella Top 5 delle tracce della Beatport Afro House Chart. All'inizio del 2024 ha pubblicato Opera che è stato immediatamente interpretato da Rufus Du Sol, Carlita e molti altri in tutto il mondo. La nuova traccia Label ha segnato una pietra miliare significativa nella sua fiorente carriera, perché mette in mostra l'abilità unica di Marasi di fondere melodie piene di sentimento con ritmi diversi creando un’atmosfera incantevole.