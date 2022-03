Al Salone degli Incanti la mostra sensoriale su Frida Kahlo

Dal 12 marzo al 23 luglio 2022 arriva al Salone degli Incanti di Trieste (riva Nazario Sauro, 1) la mostra l’esposizione sensoriale Frida Kahlo - Il Caos Dentro, curata da Antonio Toribio Arévalo Villalba, Aleandra Matiz, Milagros Ancheita, Maria Rosso, con il supporto dell’Ambasciata del Messico in Italia - Consolato del Messico di Milano.

La mostra

La mostra propone al visitatore l’occasione di entrare con tutti i sensi nel variegato, sofferto, caotico e vitale universo della ‘stella danzante’ Frida Kahlo, con un intenso percorso in cui vengono scandagliati diversi tratti della sensibilità e della personalità dell’eclettica artista, icona di ribellione e femminismo, di passione e di stile, in cui presenza centrale è stato il marito Diego Rivera, al quale la stessa mostra concede ampio spazio. Il Caos Dentro racconta Frida Kahlo mettendo in evidenza tanto la temperie culturale e politica in cui la pittrice visse, quanto le sue fragilità e la sua forza.

Come partecipare: l'offerta imperdibile

Approfitta dei biglietti di ingresso a prezzi scontati su ShopToday: sarà possibile visitare la mostra con biglietti acquistabili a partire da 7,00 euro, il prezzo varia leggermente in base al tipo di biglietto acquistato: biglietto open, biglietto intero weekend e festivi, biglietto intero feriali, biglietto ridotto.

La tipologia di biglietto ridotto include i ragazzi dai 6 ai 14 anni, gli over 65, i convenzionati e gli universitari. I bambini fino ai 5 anni non pagano l'ingresso alla mostra. Il voucher è valido per un singolo ingresso alla mostra: basta acquistare il biglietto online per ricevere l'offerta e riceverai immediatamente via email il voucher. Infine basta presentare il voucher in formato digitale o cartaceo alla biglietteria e goderti la mostra.

Questi gli orari di visita: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 20:30 - Sabato, domenica e festivi dalle ore 9.30 alle 21.00. Ultimo ingresso un’ora prima dell’orario di chiusura (aperta tutti i giorni).

Gli ingressi saranno contingentati e scaglionati. Per la visita alla mostra non occorre alcuna prenotazione, basta recarsi presso la biglietteria della mostra e accedere rispettando le norme anti Covid-19. Ricordiamo che per accedere è necessario presentare il Green Pass.

Acquista qui il biglietto scontato valido per tutti i lettori di TriestePrima!

Opere esposte

Il percorso espositivo al Salone degli Incanti di Trieste presenta il dipinto originale Piden aeroplanos y les dan alas de petate attribuito a Frida Kahlo e 15 riproduzioni di celebri autoritratti realizzati tra il1926 e il 1949 riprodotti con la sofisticata tecnologia modlight, che restituisce allo spettatore i dettagli della pittura a olio con impressionante realismo. Tra le opere originali, figurano anche sei litografie acquerellate dell’artista e marito Diego Rivera, provenienti dal collezioni private messicane, e un centinaio di scatti del fotografo colombiano Leo Matiz, in bianco e nero e a colori, provenienti dalla Fondazione Leo Matiz di Bogotà. In mostra anche lettere e pagine di diario, oltre 40 emissioni filateliche (tra le quali l’emissione con il famoso Autoritratto con collana (1933), accanto a riproduzioni digitali di autoritratti e murales messicani, riproduzioni a grandezza reale di ambienti come la camera da letto, lo studio e il giardino di Frida Kahlo, e una sala cinema 10D ad alta tecnologia per una proiezione video multisensoriale.

Mostra promossa dal Comune di Trieste - Assessorato alle politiche della cultura e del turismo, con il supporto di Discover Trieste Convention and Visitors Bureau e di PromoTurismoFVG, la mostra è prodotta e organizzata da Navigare Srl, in collaborazione con BAT Italia, ZKB e Antica Tostatura Triestina. Partner della mostra, la Fondazione Leo Matiz di Bogotà, la Galleria Planetario di Trieste, Oscar Roman, Inbal; Media Partner TriestePrima e Sky Arte; Technical Partner Effeci, Trieste Airport; Vettore ufficiale Trenitalia.