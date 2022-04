Mostra su Frida verso i 20 mila visitatori, venduta un'opera per un milione e mezzo

La mostra “Frida Kahlo. Il caos dentro” è stata l’esposizione più visitata in Friuli Venezia Giulia nel periodo pasquale. Lo evidenziano i dati inviati dal circuito Ticketone. Dal 1 al 18 aprile sono oltre 7.000 persone che hanno visitato l’esposizione allestita al Salone degli Incanti di Trieste. Anticipando l'apertura della mostra anche in occasione del 25 aprile e 1 maggio, il responsabile della mostra Lacagnina sottolinea come la particolarità della stessa "è ben recepita dai visitatori interessati a scoprire il mondo interiore e artistico della celebre artista attraverso un viaggio nel variegato, sofferto, caotico e vitale universo di Frida".

Il collezionista

La mostra aveva fatto parlare di sé non solo per l'allestimento ma anche a causa di alcune critiche mosse dalle opposizioni del Consiglio comunale di Trieste. E proprio l'unica opera originale esposta (“Piden aeroplanos y les dan alas de petate” / “Chiedono aeroplani e gli danno ali di paglia”) è stata venduta ad un collezionista privato per un milione e 500 mila euro. Alla fine dell'esposizione verrà ritirata a consegnata al misterioso collezionista.

Orari e biglietti

Il percorso espositivo curato da Antonio Toribio Arévalo Villalba, Aleandra Matiz, Milagros Ancheita e Maria Rosso si suddivide in varie sezioni: Dipinti, litografie e riproduzioni dei celebri autoritratti, Le fotografie originali di Leo Matiz, Le emissioni filateliche, Lettere, diari e oggetti negli ambienti di Casa Azul, I murales messicani nelle installazioni multimediali, L’arte del vestire, Frida in video nella sala cinema 10 D. La mostra, promossa dal Comune di Trieste, resterà aperta al Salone degli Incanti fino al 23 luglio prossimo, tutti i giorni con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 09.30 | 20.30, sabato, domenica e festivi_09.30 | 21.00. I biglietti si possono acquistare on line sui circuiti www.ticketone.it e www.etes.it o alla biglietteria del Salone degli Incanti, Riva Nazario Sauro 1, telefono: 388 850793