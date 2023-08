Enogastronomia, cultura e natura: in Fvg tornano i treni storici

TRIESTE – Vivere l’emozione e le atmosfere delle carrozze anni ’30, le cosiddette “Centoporte”, con i salottini in legno lucido e le tendine al finestrino, munite di bagagliaio e cappelliere e traniate da locomotive a vapore, elettriche o diesel: viaggiare a bordo di un treno storico per raggiungere un evento o visitare una località è “un’esperienza nell’esperienza”, che sarà possibile testare in occasione dei più significativi appuntamenti col territorio in programma dal 5 agosto al 17 dicembre.

Dopo il grande successo riscontrato nel 2018 e 2019, l’iniziativa è stata riproposta quest’anno grazie ad una rinnovata collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione FS e con il supporto tecnico operativo di PromoTurismoFVG, con il duplice obiettivo di promuovere il territorio e gli eventi, ma anche di incentivare il trasporto ferroviario e favorire un modello di turismo più lento e sostenibile, grazie ad un’offerta ampia e di qualità, ad una tariffa speciale e alla possibilità di portare con sé la bicicletta.

Il primo appuntamento

Inaugura il mese il Tempus Express, treno storico che il 5 agosto pomeriggio partirà da Trieste e raggiungerà Gemona del Friuli per la rievocazione medievale Tempus est Jocundum. Dalla stazione alcune navette porteranno i passeggeri nel centro storico le cui vie, durante la manifestazione, si animano di figure e tradizioni medioevali come il mangiafuoco, i mercati, gli artigiani, gli spettacoli di danza e di teatro in tutte le piazze. Aggiornamenti sui prossimi appuntamenti nella sezione treni storici al sito di PromoTurismoFVG www.turismofvg.it/it/treni- storici. I biglietti sono in vendita attraverso tutti i canali Trenitalia: online sul sito www.trenitalia.com, nelle biglietterie e ai self-service nelle stazioni ferroviarie e nelle agenzie di viaggio abilitate.