Dalla Rai alla Contrada: i Gemelli di Guidonia in scena al Bobbio

Imitatori, giocolieri delle parole e della voce capaci di trasformare le canzoni più note in versioni inaspettate e irresistibili: sono i Gemelli di Guidonia, in realtà i fratelli Gino, Eduardo e Pacifico Acciarino diventati celebri nella loro trasmissione “Tre per due” su Rai Radio 2. Ed è proprio con lo spettacolo “TreX2 - Tra radio e Tv” che i Gemelli di Guidonia portano al Teatro Bobbio di Trieste, dal 9 al 12 marzo (alle ore 20.30, domenica alle ore 16.30,) il loro show di musica e comicità, come nono appuntamento in abbonamento della stagione 2022/2023 del Teatro La Contrada.

Gino, Eduardo e Pacifico si esibiranno dal vivo con gag, canzoni, imitazioni e con tanti dei personaggi della loro trasmissione di successo su Rai Radio 2. E come sempre getteranno un occhio all'attualità, che nelle mani e nelle voci dei Gemelli di Guidonia diventa occasione per ridere e per giocare insieme al pubblico. Non mancheranno poi racconti e aneddoti riferiti ai grandi protagonisti della televisione e i grandi cantautori del passato e del presente saranno cantati, interpretati e avvicinati. Tutta la comicità dei Gemelli di Guidonia raccontata attraverso la musica: divertimento ed emozioni assicurate, accompagnate da tre voci che si intersecano in maniera splendida.

I Gemelli di Guidonia

La passione per il canto di Gino, Eduardo e Pacifico nasce sin da piccoli. Nel 1999, da giovanissimi, vincono il “Tiburfestival” e nell’anno successivo si esibiscono in due occasioni in Piazza San Pietro di fronte a Papa Giovanni Paolo II. Iniziano una lunga collaborazione con la Rai. Nel maggio del 2013 approdano all’Edicola Fiore, la famosa rassegna stampa di Rosario Fiorello. Nel giugno del 2013 i “Gemelli di Guidonia”, questo il nome che lo stesso Fiorello attribuisce ai tre fratelli, sono protagonisti di una puntata speciale dell’Edicola Fiore in diretta su Rtl 102.5, nella quale duettano con artisti del calibro di Max Pezzali, Biagio Antonacci e Giuliano Sangiorgi. Affiancano lo showman per tutte le puntate anche quando l’Edicola approda dapprima su Radio 2 e in seguito su Radio 1 con il nome “FuoriProgramma”, rivelandosi punti saldi della trasmissione, nella quale quotidianamente si mettono in mostra con medley a tema e esilaranti gag musicali.

La loro partecipazione ad Edicola Fiore continua anche nel nuovo format su Sky Uno e TV8. Nel 2018 debuttano al Teatro Tirso de Molina di Roma, con il loro nuovo spettacolo dal titolo "Disco-patia..dica 33 giri", con la regia di Antonello Costa. Nel luglio del 2020 esce su tutte le piattaforme digitali il loro primo singolo inedito dal titolo "Mina dov'è" scritto da Fasano, Grottoli e Vaschetti con l'etichetta "Zara Edizioni", ed entrano nella famiglia di Rai Radio 2, con un programma radiofonico scritto e condotto dai tre fratelli, dal titolo "Tre per 2 ", in onda il sabato e la domenica.