Geo-caccia al tesoro alla scoperta della geodiversità nel bosco di Basovizza

Sabato 4 giugno a Basovizza, dalle 9.30 alle 12.30, nell’ambito della Settimana del geoparco transfrontaliero è prevista una mattinata dedicata ai bambini e ai ragazzi accompagnati dai genitori, per una geo-caccia al tesoro lungo il sentiero Ressel, e per scoprire la geodiversità nel Bosco Igouza. Una mappa aiuterà i partecipanti a trovare il percorso per raggiungere la meta, dove nella tranquillità della landa carsica non mancherà anche il tempo per socializzare con gli altri partecipanti, risolvere i geo-indovinelli e aggiudicarsi i premi. Alla geo-caccia possono partecipare i bambini dagli 8 anni in poi accompagnati dai genitori. Si consiglia di provvedere alla merenda al sacco, di indossare scarpe da escursionismo e di portarsi dell’acqua.

L’evento è organizzato in collaborazione con le guide della cooperativa Curiosi di natura. Il ritrovo per chi inizia dalla parte italiana del Carso è previsto presso il parcheggio all’inizio del Sentiero Ressel, a Basovizza (SP27, 36, 34149 Basovizza TS), mentre per chi parte dalla parte slovena il ritrovo è previsto presso il Klub di Lipica (Lipica 5, Se?ana). Per partecipare alla geo-caccia è necessaria la prenotazione via mail all’indirizzo curiosidinatura@gmail.com o sezana@visitkras.info, o via telefono al numero +39 320 2717508. La partecipazione è gratuita. Altre informazioni: Turismo FVG.