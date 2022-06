Atmosfere felliniane al Castello di San Giusto: arriva il musical “Getting Tall”

“La notizia del ritorno del maestro Contini non è stata ancora confermata ma le sole indiscrezioni attorno a un suo nuovo progetto sono bastate a causare l’interesse di milioni di persone in tutto il mondo. Il suo stile di vita libertino e i suoi ultimi flop l’hanno allontanato dalle scene tanto da imporre la domanda: che il grande regista non abbia più niente da dire?”

Inizia così il nuovo musical “Getting Tall”, realizzato dalla Trieste Musical Company (TMC). Liberamente tratto dal famoso film di Fellini “8 e mezzo” e dal premiato Musical Nine, la TMC è lieta di presentarvi la sua ultima produzione in collaborazione con l’Associazione Internazionale dell’Operetta e Trieste Estate del Comune di Trieste, che porterà in scena in anteprima nazionale presso il Castello di San Giusto di Trieste l’8 luglio, ore 21.

Con 22 performer sul palco, due ore di musica in due atti e 20 brani cantati dal vivo, un cast appassionato ed energico vi trasporterà in uno spettacolo sensuale dai ritmi incalzanti che racconta le vicende del regista Guido Contini. La musica sarà eseguita dal vivo dai sette musicisti del TMC Ensemble, con la partecipazione speciale del gruppo vocale femminile Bode?a Ne?a di Gorizia.

Nel pieno della produzione di un film che esiste solo nella sua testa, il grande regista Guido Contini si trova ad affrontare il suo rapporto con la moglie Luisa, l’amante Carla e tutte le donne che hanno segnato il suo passato. Bugie e menzogne continue sul set come nella vita reale, portano il protagonista verso un’inevitabile crisi esistenziale aggravata dell’affascinante attore Claudio Cardinale, suo alter-ego. Riuscirà Guido a salvare il suo film, il suo matrimonio e soprattutto sé stesso?

Nel cast, Daniele Tripaldi (Guido Contini) è affiancato da Aliki Pappas, Elena Caineri, Diletta Faggioni, Elisabetta Cancelli, Jacopo d’Urso, Ludovica Buri, Margherita Baggi, Mattia Sferch, Sofia Filippaz e Sofia Mangraviti.

Trieste Musical Company

Trieste Musical Company nasce nel 2018 come la prima compagnia semi- professionale di Musical di Trieste con l'obiettivo di coinvolgere appassionati del genere nella produzione di uno spettacolo di alto livello. Questo musical si avvale della regia, sceneggiatura e coreografie di Filippo Musenga, la direzione musicale di Davide Coppola, la direzione artistica di Aliki Pappas, il Coordinamento Musicale di Carolina Pérez Tedesco e l’assistenza di coreografie di Sofia Mangraviti.

Biglietti

Biglietti a 15 euro (12 ridotti under 26) presso Biglietteria già disponibili in prevendita presso la biglietteria di Ticket Point di Corso Italia, 6 a Trieste, dal lunedì al sabato 8,30-12,30 e 15,30-19, tel.040 349 8276 o online https://biglietteria.ticketpoint-trieste.it