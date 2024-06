Gianluca Vacchi a Sistiana, la serata al Base Club Experience

Imprenditore, star dei social media, dj e produttore, Gianluca Vacchi è l’atteso ospite del Base Club Experience in baia di Sistiana (Duino Aurisina, Trieste) sabato 22 giugno. Un "intrattenitore globale" - come si descrive – Gianluca Vacchi ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia a 25 anni e, dopo 20 anni nel mondo degli affari, ha deciso di cambiare, essendo più interessato a tutto ciò che muoveva la sua curiosità. Il suo carisma lo ha reso una forza enorme sui social media, con milioni di follower. Collaborando con Spinnin’ Records, la più grande etichetta di musica dance del mondo, ha rilasciato "Trump-It" e "Viento", mostrando grande capacità nel creare brani memorabili. Il suo talento emerge già nei primi due singoli, l'incarnazione musicale della sua personalità. La sua residenza estiva al prestigioso Amnesia di Ibiza nel 2018 lo ha reso parte dell'illustre storia dell'isola: con spettacoli dal vivo, gli eventi erano ricchi di produzioni spettacolari, ballerini, momenti pirotecnici e altro ancora. La sua carriera da dj si è poi sviluppata rapidamente, con eventi ovunque, dall'Amsterdam Dance Event a Dubai, e tour in Sud America e in Europa. Al Base Club Experience proporrà una performance energica e il suo carisma unico (dj set dalle 23.00 alle 04.00, per prenotazione: Fabio 335 128 7724).