Gianna Nannini in concerto, slitta a novembre la data al Rossetti

A causa di ritardi nella preparazione indipendenti dall’artista, dovuti all’impossibilità di effettuare le prove musicali e di allestimento nell’ultimo mese per le vigenti norme restrittive, viene posticipata la prima parte di “In Teatro Tour 2022”, la tournée italiana di Gianna Nannini. Il concerto in programma al Politeama Il Rossetti di Trieste il prossimo 28 marzo è pertanto riprogrammato al prossimo 22 novembre 2022, sempre con inizio alle 21.00. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita sul circuito Ticketone, mentre i tagliandi già acquistati rimangono validi per nuova data. Tutte le info su www.azalea.it . Dopo lo straordinario successo del tour estivo in tutta Italia, a grande richiesta Gianna Nannini tornerà sul palco il 1° aprile 2022 al Teatro Regio di Parma. Si esibirà piano e voce nei teatri italiani in una situazione intima e allo stesso tempo affascinante, con il pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lhor. «Questa è la volta buona, io non vedo l’ora e sono certa che la vostra pazienza sarà ricompensata con un tour memorabile, vi aspetto!» afferma Gianna Nannini. Piano e forte, dolcezza e energia, sono le due anime della rocker che in questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto. Il tour nei più bei teatri d’Italia è un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati della rocker in una nuova espressione artistica.