Gianna Nannini in concerto al Rossetti con quarant’anni di successi

Riparte da Trieste il viaggio live di Gianna Nannini, che sceglie la dimensione intima dei teatri per il suo nuovo tour, che toccherà le venue più prestigiose del nostro paese, a partire appunto dal Politeama Rossetti di Trieste, domani, martedì 22 novembre (inizio ore 21.00), unica data regionale per l’artista. Il concerto “Gianna Nannini in Teatro” è organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e il teatro stesso. Tutte le info su www.azalea.it

Gianna Nannini si esibirà piano e voce nei teatri italiani in una situazione intima e allo stesso tempo affascinante, con il pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lhor. Nella scaletta del concerto troveranno spazio tutti i successi di oltre quarant’anni di straordinaria carriera. Il 2022 della rocker è cominciato con il tutto esaurito nel tour teatrale in Italia, i concerti ad aprile a Londra, Lussemburgo, Parigi e Bruxelles, poi il successo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per il più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne UNA.NESSUNA.CENTOMILA alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), ben 10 date in Germania davanti a migliaia di spettatori in due settimane e i concerti in Italia location open air e nei principali festival estivi.

Anche in questo tour assieme a Gianna Nannini sul palco ci sarà il monfalconese Christian “Noochie” Rigano (tastiere). Rigano, pianista, tastierista, arrangiatore e produttore, stretto collaboratore di Jovanotti, ha all’attivo tour e lavori in studio con Elisa, Tiziano Ferro, Marco Mengoni e molti altri “big” della canzone italiana. Quelli nei teatri saranno concerti da non perdere con una scaletta carica di energia che comprende le sue hit e tante sorprese, brani recenti entrati nel cuore dei fan come "La Differenza" e “L’aria sta finendo”, e iconici, che hanno segnato la sua carriera, come "I maschi", "America" e “Fotoromanza”. Fra i prossimi concerti al Politeama Rossetti ricordiamo anche quelli di Elisa (doppia data sold out il l’1 e 2 dicembre), Claudio Baglioni (30 gennaio 2023), Ermal Meta (14 marzo). Info e biglietti su www.azalea.it .