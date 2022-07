La Casa del Cinema approda al Giardino pubblico: i titoli di luglio

La Casa del Cinema di Trieste apre metaforicamente il proprio “giardino” agli appassionati di cinema nel cuore verde del centro cittadino. Per la prima volta, infatti, l’associazione gestirà la programmazione dell’arena estiva del Giardino Pubblico Muzio de Tommasini di Trieste che dal 15 luglio diventa così “Il Giardino del Cinema”. La storica arena del Giardino Pubblico, unico cinema all’aperto ancora attivo nel capoluogo giuliano, e luogo molto caro ai cinefili triestini e non solo, sarà gestita quest’estate dall’associazione Casa del Cinema di Trieste, vincitrice del bando triennale promosso dal Comune di Trieste per le annualità 2022 – 2023 – 2024.

La Casa del Cinema approda a questa nuova iniziativa forte dell’esperienza maturata come network di associazioni culturali e festival (Alpe Adria Cinema – Trieste Film Festival, Anno Uno – I Mille Occhi, Bonawentura – Teatro Miela, La Cappella Underground – Trieste Science+Fiction Festival, Maremetraggio – ShorTS International Film Festival) e porterà nel “Giardino del Cinema” un programma di oltre quaranta serate nel corso dell’estate, con proiezioni di grandi successi dell’ultima stagione, cinema d’autore, classici restaurati, film per famiglie, titoli in versione originale, anteprime e inediti presentati sotto la sigla dei principali festival cinematografici del territorio.

La programmazione di luglio

La rassegna estiva inizia venerdì 15 luglio con “LICORICE PIZZA” di Paul Thomas Anderson, commedia romantica ambientata nella California anni ’70 sulle note di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, The Doors. Seguiranno nel corso del weekend il cinecomic dei Manetti Bros “DIABOLIK” (16 luglio) dal leggendario fumetto di Angela e Luciana Giussani, girato in larga parte a Trieste; e il premiatissimo “E’ STATA LA MANO DI DIO” (17 luglio) di Paolo Sorrentino, vincitore del Leone d’Argento a Venezia, cinque David di Donatello e tre Nastri d’argento.

In collaborazione con il Premio Sergio Amidei di Gorizia sarà proiettato il film “UN EROE” (18 luglio) di Asghar Farhadi, premio Opera d'autore 2022. Spazio anche al cinema per famiglie con “ENCANTO” (19 luglio), nuovo capolavoro dei Walt Disney Studios vincitore del premio Oscar come miglior film di animazione. Appuntamento fisso del mercoledì saranno i film in versione originale sottotitolata: primo titolo in programma “BELFAST” (20 luglio) di Kenneth Branagh, premio Oscar e Golden Globe per la miglior sceneggiatura.

Venerdì 22 luglio 2022 sarà la volta del sorprendente road movie “SCOMPARTIMENTO N.6” di Juho Kuosmanen Gran Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes e tratto dal romanzo omonimo di Rosa Liksom. Mentre sabato 23 luglio 2022 troveremo “MADRES PARALELAS” di Pedro Almodóvar ancora alle prese col magistrale racconto della femminilità che è valso la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Penélope Cruz alla Mostra del Cinema di Venezia.

Domenica 24 luglio 2022 ritroviamo un autore molto amato: “CORRO DA TE” con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone del regista Riccardo Milani, in cui affronta una toccante storia di vita, amore e disabilità. Ancora l’ultima settimana di luglio in programma ci sarà “LA FIGLIA OSCURA” di Maggie Gyllenhaal, tratto dal romanzo omonimo di Elena Ferrante e storia di un amore materno totalizzante (25 luglio), ma è stato inserito anche un grande classico del western all’italiana in versione restaurata come “LO CHIAMAVANO TRINITÀ...” di E.B. Clucher con Bud Spencer e Terence Hill (26 luglio).

Mercoledì 27 luglio Trieste Science+Fiction Festival presenta “LAST NIGHT IN SOHO” di Edgar Wright in versione originale sottotitolata, un thriller psicologico che segue le vicende della studentessa di moda Eloise, misteriosamente catapultata nella Swinging London anni ’60.

Giovedì 28 luglio ritroviamo l’ultima fatica del regista di culto Wes Anderson “THE FRENCH DISPATCH” tuffo immaginifico nell’inesistente città francese Ennui-sur-Blasé dove ha sede la redazione del “French Dispatch” dalle cui colonne escono le storie più sorprendenti. Dalle nomination agli Oscar arriva invece “LUNANA - IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO” di Pawo Choyning Dorji, con il suo protagonista in bilico tra due mondi, il Bhutan dove vive ed insegna e l’Australia dove vorrebbe trasferirsi per diventare un cantante (29 luglio).

Concludono la programmazione di luglio un grande classico del giallo rivisitato da Kenneth Branagh “ASSASSINIO SUL NILO” (30 luglio) mentre domenica 31 luglio verrà proiettato “NOSTALGIA” di Mario Martone, tratto dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea e ambientato tra i muri del rione Sanità a Napoli dove il protagonista riscopre i luoghi, i codici del quartiere e un passato che lo divora.

Biglietti

Questo per quanto concerne la programmazione cinematografica, ma il cartellone sarà ulteriormente arricchito da alcune serate di teatro, musica e spettacolo che verranno prossimamente annunciate: tra le collaborazioni confermate quelle con Bonawentura Teatro Miela, Festival Approdi e Orchestra Fiati Arcobaleno. L’ingresso sarà sempre lato Via Giulia/Largo Tomizza e l’inizio delle proiezioni sarà sempre alle ore 21.00. I biglietti saranno venduti a 6 Euro interi e ridotti a 4 Euro. Per altre informazioni c’è il sito www.casadelcinematrieste.it