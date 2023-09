La gioielleria Dobner si ingrandisce, nuova apertura Dodo in città

Dobner è ormai simbolo di Trieste, rappresentando una delle più storiche e riconosciute realtà di gioielleria nella città: qui nasce e si sviluppa come Gioielleria G. Oppenheim, presente da ben quattro generazioni. Era infatti il 1906 quando il bisnonno Giuseppe Oppenheim aprì un piccolo negozio di orologeria in via del Corso, dando inizio a una tradizione di professionalità e dedizione al cliente che dura ancora oggi. L'attività di famiglia si amplia poi al commercio di gioielleria e preziosi: nei successivi 50 anni si sviluppa fino a contare due punti vendita su Trieste nella sede storica di via Mazzini e in via Dante, oltre che un punto vendita a Gorizia.

“Il 2013 ha dato il via a un nuovo inizio, quando la storica gioielleria e argenteria G. Oppenheim chiude per lasciare spazio al nome Dobner: un processo di evoluzione e ristrutturazione aziendale, voluto per rimanere vicini al cliente ed alle sue esigenze” racconta il titolare Giuseppe Oppenheim, oggi alla guida dell'azienda di famiglia, portando il nome del bisnonno.

Una tradizione nell'orologeria e nella gioielleria fatta di attenzione costante verso la clientela e di proposte sempre aggiornate, nel segno della bellezza, della precisione, della proposta di grandi marchi. “La nostra gioielleria offre un'ampia scelta di collane, bracciali, orecchini, anelli e ciondoli selezionati tra le creazioni dei più prestigiosi brand presenti sul mercato. È proprio in quest'ottica che abbiamo deciso di offrire ai nostri clienti uno spazio esclusivo per i prodotti Dodo, in quella che diventerà una Boutique unica a Trieste”.

Orgoglioso di questa nuova apertura, Oppenheim vede nel sodalizio con un brand importante come Dodo il riconoscimento di una reciproca fiducia. “Una partnership che si rinnova da anni, che ci ha portati a dedicare a questo marchio la sua prima Boutique in città. Siamo certi che tutti gli amanti della gioielleria di qualità ne rimarranno piacevolmente soddisfatti”.