Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: ingresso gratuito ai musei Erpac

TRIESTE - In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ERPAC (Ente Regionale Patrimonio Culturale) Friuli Venezia Giulia ha annunciato un'iniziativa speciale per sensibilizzare il pubblico su questa importante tematica. Sabato 25 novembre, infatti, tutte le sedi espositive di ERPAC FVG saranno aperte a ingresso gratuito per tutti. All’ingresso di ogni sede sarà a disposizione materiale informativo dell’Associazione SOS Rosa di Gorizia.

Le sedi coinvolte sono: Musei Provinciali di Gorizia (aperti dalle 9 alle 19); Villa Manin di Passariano con le mostre “Zimoun. Villa Manin per l’arte contemporanea” e “Solo” di Paolo Toffolutti (dalle 10 alle 19); Magazzino delle Idee di Trieste con la mostra “India oggi” (dalle 10 alle 19). Per info: https://erpac.regione.fvg.it/