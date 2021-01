Giornata dell'Infanzia, le realtà educative e scolastiche per l'infanzia si presentano online

Ritorna il 16 gennaio 2021 l'appuntamento con la Giornata dell'Infanzia, l'apprezzata vetrina in cui le singole realtà educative e scolastiche per l'infanzia di Trieste, comunali e convenzionate, si presentano per farsi conoscere. L'edizione 2021 si svolgerà in modalità telematica su piattaforma Zoom, collegandosi al link https://zoom.us/j/99615687741 a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00.

"Nonostante la situazione emergenziale ormai nota " sottolinea l'Assessore a Scuola ed Educazione Angela Brandi "anche quest'anno l'Amministrazione Comunale non vuole rinunciare a supportare i genitori nell'importante scelta della struttura a cui affidare i propri figli nel prossimo anno educativo/scolastico e, ancora una volta, si mette a disposizione di tutte le famiglie. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di offrire una panoramica chiara ed esaustiva sull'offerta dei servizi educativi della città, aprendo uno spazio di approfondimento, di scambio di domande e risposte sull'offerta educativa/didattica, sulle modalità di funzionamento, sull'alimentazione e il benessere che caratterizzano l'accoglienza dei bambini e sulle modalità di iscrizione ai Nidi e alle Scuole dell'Infanzia, aperte dall'11 gennaio al 5 febbraio 2021, esclusivamente ON-LINE, collegandosi al sito www.triestescuolaonline.it.

Come accedere alla Giornata dell'Infanzia 2021

Per accedere alla Giornata dell'Infanzia 2021 online bisognerà avere sui propri dispositivi la piattaforma Zoom, scaricandola gratuitamente da internet. Dopo averla avviata sarà sufficiente cliccare sul link https://zoom.us/j/99615687741 o selezionare l'icona blu "ENTRA" ed inserire il codice 99615687741. Per intervenire con domande durante l'incontro si potrà utilizzare l'icona presente nella piattaforma denominata "D&R" (domande e risposte) – per chi ha la versione inglese di Zoom l'icona è "Q&A" (questions and answers).

L'Assessore Brandi informa inoltre che sarà anche possibile a partire da sabato 16 gennaio dopo il collegamento con la Giornata dell'Infanzia, osservare da "vicino" le strutture educative ed entrare nel vivo delle attività proposte, collegandosi al portale "Scuola & Educazione a Distanza" del Comune di Trieste, all'indirizzo https://scuolaeducazioneadistanza.online.trieste.it che aprirà le porte agli Open day on line: brevi video descrittivi illustreranno le attività e gli ambienti pensati per i bambini di ciascun Nido e Scuola dell'Infanzia, mentre per approfondimenti e specifiche domande si potrà contattare la struttura interessata via mail o telefonicamente.