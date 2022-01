Al via la "Giornata per l'infanzia 2022": il Comune presenta i servizi per i bambini da 0 a 6 anni

Torna sabato 15 gennaio l’appuntamento con la Giornata dell’Infanzia, il consueto appuntamento di presentazione alla cittadinanza dei servizi educativi 0-6. Le famiglie potranno vedere e valutare tutte le strutture e le offerte didattiche dei Nidi d’Infanzia e delle Scuole d’Infanzia comunali e convenzionate presenti in città, in modalità telematica causa la situazione pandemica, dalle ore 10.00 alle 13.00, anche attraverso i social istituzionali del Comune di Trieste. Per collegarsi, basterà accedere alla pagina Facebook https://www.facebook.com/ ComunediTrieste o al canale Youtube https://www.youtube.com/c/ ComunediTriesteChanneI del Comune di Trieste. All’interno dell’evento, dopo i saluti delI’assessore alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia,Nicole Matteoni, si potrà conoscere da vicino l’offerta educativa e didattica dei servizi 0-3 e 3-6, con approfondimenti sugli aspetti pedagogici e formativi peculiari per ciascuna fascia d’età.

“E’ uno spazio fortemente voluto e molto sentito dall’Amministrazione comunale per dare la massima visibilità ai nostri servizi educativi di cui siamo molto orgogliosi. Le scuole d’infanzia nel 2021 hanno compiuto i 180 anni e gli asili nido sono un modello di cui possiamo vantarci a livello nazionale – ha affermato l’assessore Nicole Matteoni, nel corso della presentazione in Municipio, cui hanno partecipato il direttore del Servizio Scuola ed Educazione, Manuela Salvadei con i responsabili P.O. Mariagrazia Monti, Luca Berti e Antonella Brecel -. “Dal 15 gennaio - ha proseguito Matteoni - pubblicheremo sul sito dedicato (www.triestescuolaonline.it) le domande frequenti, le risposte e tutto il calendario degli Open Day (2 per ogni struttura), complessivamente per 30 scuole d’infanzia, 18 nidi, 2 spazi-gioco, 2 sezioni primavera, oltre agli asili convenzionati. Ogni struttura sarà visionabile online per mostrare gli spazi e il personale illustrerà le attività che vi si svolgono in modo che i genitori possano scegliere una struttura a loro più idonea e in sicurezza. La fiducia si instaura grazie a un buon rapporto di reciproca conoscenza per aiutare e accompagnare le famiglie in una scelta importantissima. Si potrà così interagire in videoconferenza e conoscere tutte le modalità o curiosità sugli Open Day”.

Durante la diretta – è stato precisato - verranno fornite, inoltre, le informazioni sul servizio mensa, nella sua articolazione ed organizzazione, sulle modalità di iscrizione con i dettagli sui criteri, sulle tempistiche, sulla formazione delle graduatori e sulle tariffe. Inoltre, a supporto dei genitori che si trovano ad affrontare la scelta della struttura a cui affidare i propri figli, saranno disponibili delle FAQ, consultabili nello spazio dedicato in testa alla homepage sul sito www.triestescuolaonline.it, sulle modalità di funzionamento, suII’aIimentazione e il benessere che caratterizzano l'accoglienza dei bambini e sulle modalità di iscrizione ai Nidi e alle Scuole deII’Infanzia, aperte lunedì 17 gennaio fino a venerdì 4 febbraio 2022 a conclusione della giornata. A p artire da lunedì 17 fino a venerdì 2 I gennaio 2022, sarà possibile incontrare i coordinatori pedagogici di ciascuna struttura educativa su piattaforma online, secondo un calendario disponibile suwww.triestescuoIaonline.it a partire da sabato 15 gennaio2022.