I fantasmi di Trieste, le parole e il vento della vita di Dušan Jelinčič

In occasione della Giornata Internazionale della Montagna, che da tradizione ricorre l’11 dicembre, le sezioni triestine del Club Alpino Italiano: Società Alpina delle Giulie e Associazione XXX Ottobre, lo Slovensko Planinsko Društvo Trst (Società Alpina Slovena di Trieste) e l’Associazione Culturale “Monte Analogo” quest’anno hanno scelto di celebrare la ricorrenza con la proiezione del docu-film “I fantasmi di Trieste, le parole e il vento della vita di Dušan Jelin?i? – Tr?aške prikazni, O besedah in vetru v ?ivljenju Dušana Jelin?i?” (50’).



Giovedì 15 dicembre, alle ore 20.30, presso il Teatro Miela – piazza Duca degli Abruzzi 3, Trieste – verrà dunque presentata quest’opera creata su iniziativa del letterato, pubblicista e critico letterario Robi Šabec, che ne ha anche curato la sceneggiatura, mentre Dušan Moravec ne ha firmato la regia. Produzione Friendly Production, coprodotto da RTV Slo e il Zavod Vesnik, con il contributo economico del Slovenski filmski center – centro sloveno per il cinema. Ingresso libero.



Il film, uscito quest’anno a conclusione di una gestazione quasi decennale, attraverso la retrospettiva delle opere letterarie del triestino Dušan Jelin?i?, giornalista, alpinista e scrittore tra i più quotati e tradotti tra gli autori sloveni contemporanei, e le testimonianze di critici, storici e alpinisti, ci conduce in quell’universo letterario e umano che attraverso i numerosi premi e riconoscimenti attribuiti alle sue opere, lo ha fatto entrare da alpinista nel novero degli scrittori “alti”.

Le immagini e le parole ci conducono attraverso la città di Trieste fin sulle più alte vette himalayane, offrendo allo spettatore le possibili risposte sul come e il perché Jelin?i? sia giunto a tali traguardi.