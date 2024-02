Ventennale del giorno del ricordo: visita Meloni in forse e tre settimane di eventi

TRIESTE - Nel ventesimo anniversario del Giorno del Ricordo la visita di Giorgia Meloni alla cerimonia è ancora in forse ma è previsto un ricco calendario di eventi con 21 giornate di commemorazioni, di 24 eventi e sei visite guidate in Porto Vecchio. Oltre all'apertura del Museo di carattere nazionale Crp di Padriciano e il prolungamento dell'orario di apertura del Centro di documentazione del sacrario della Foiba di Basovizza. Per quanto riguarda la visita del presidente del Consiglio, appubto, non è stata confermata né smentita dall’assessore alla cultura Giorgio Rossi, che oggi ha presentato l’evento insieme al presidente della Lega Nazionale e del Comitato per i Martiri delle Foibe, Paolo Sardos Albertini.

Il Giorno del Gicordo

Il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004, si celebra il 10 febbraio di ogni anno in memoria delle vittime delle Foibe, dell’Esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata e delle vicende del confine orientale. “La tragedia dell'esodo istriano - ha dichiarato Rossi - ha coinvolto la quasi totalità della popolazione, circa 360 mila persone che hanno lasciato i propri affetti e i propri cari. Purtroppo, ormai, sono rimasti solo pochissimi testimoni di quella vicenda ma c'è una seconda e una terza generazione, oltre a tante istituzioni, che porta avanti il ricordo di questa tragedia. Una tragedia a cui non abbiamo partecipato solo noi ma anche i popoli vicini, sloveni e croati”.

Sì a un museo sulle foibe a Roma

Rossi ha poi dichiarato che “c'è un processo di pacificazione importante in atto”, citando il concerto dei tre presidenti in piazza Unità e l’incontro del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’omologo Borut Pahor. L’assessore, rispondendo alle domande della stampa, ha infine giudicato come “molto positiva” l’iniziativa del Governo di creare un Museo del Ricordo delle Foibe a Roma: “qui abbiamo già diverse realtà tra cui la Foiba di Basovizza e il Magazzino 26, e già siamo supportati dalla presenza massiccia degli studenti che vengono in visita sul nostro territorio”, mentre ”Roma è la capitale del nostro paese, ha un flusso anche turistico e storico d’eccellenza quindi io la vedo come una cosa positiva. Milioni di persone potranno andare a visitarle quel museo”. Rossi ha inoltre lanciato l’idea di produrre, quest’anno o il prossimo, un docufilm sulle iniziative nel giorno del ricordo per far conoscere le vicende del confine orientale agli italiani nel mondo.

La cerimonia

Il presidente della Lega Nazionale e del Comitato per i Martiri delle Foibe, Paolo Sardos Albertini, ha definito la questione delle foibe “la tragedia più grave che abbia mai colpito l’Italia”, con “l’eccidio di 10mila cittadini”, sottolineando che “a Trieste si sia sempre saputo dell'esistenza delle foibe, al contrario di tante parti d'Italia dove non si sapeva nulla”. Come ogni anno il monumento della Foiba di Basovizza sarà sede di una partecipata cerimonia nella mattinata di sabato 10 febbraio, alle 10:30, alla presenza delle autorità. Previsto un trasporto gratuito da piazza Oberdan (prenotazioni al seguente indirizzo: Info@leganazionale.it). Le celebrazioni inizieranno alle ore 9.30 alla Foiba di Monrupino con la deposizione di due corone d’alloro.

Eventi culturali

Tra gli altri eventi culturali in programma, le visite guidate al “Magazzino 18”, la proiezione straordinaria del documentario “la Guardia di Finanza durante l’occupazione di Tito” sul ricordo dei 97 finanzieri scomparsi, la rappresentazione teatrale “Calicanto per raccontar di Ofelia”, , la Santa Messa del Ricordo, la presentazione del volume e del filmato allegato Quaderni di Fianona d’Istria, la tavola rotonda dedicata all’84.esimo anniversario della sciagura mineraria di Arsia del 28 febbraio 1940, due concerti con l’Orchestra del Conservatorio di musica “Giuseppe Tartini” e il premio Histria Terra.