Giovanni Allevi al Rossetti: dopo la lunga pausa, il ritorno alle scene

TRIESTE - Giovanni Allevi torna live in Friuli Venezia Giulia e si esibirà al Rossetti il 3 dicembre 2024 alle 21. Dopo l’esibizione sul palco del Festival di Sanremo, il noto pianista e compositore ha annunciato le attese date del suo nuovo tour, a cui si aggiunge anche la data triestina. Allevi sta combattendo da tempo la sua più grande battaglia: la lotta contro il mieloma multiplo diagnosticatogli a giugno 2022, che lo ha costretto a una fase di stop dall’attività concertistica, ma ora torna a esibirsi dal vivo con un nuovo atteso concerto, in cui esegue le sue composizioni più amate, "Kiss me again", "Japan" e "Back to Life", oltre ai più recenti brani "Our future" e "Tomorrow", inni internazionali delle Cop26 e Cop27.

Uno spettacolo fatto di note classiche contemporanee unite ad una interpretazione viscerale, punteggiata da profonde riflessioni filosofiche, con una liturgia concertistica che, soprattutto dopo la malattia del compositore, assume i contorni di una dimensione sacra e catartica. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl e Ventidieci, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Politeama Rossetti di Trieste, sono in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del teatro. Tutte le info su www.azalea.it.

Giovanni Allevi

Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama mondiale, è diplomato in pianoforte e in composizione ed è laureato in Filosofia con la tesi “Il vuoto nella Fisica Contemporanea”. Ha calcato i palchi delle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, fino all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Grazie al suo impegno intellettuale, è punto di riferimento filosofico sui concetti di innovazione e analisi del cambiamento. Il suo ultimo libro è intitolato “Le regole del Pianoforte - 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall’ordinario" (Ed. Solferino). Numerose sono le tesi di laurea a lui dedicate. Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici e culturali, è Stella d’Oro al Valor Mozartiano, Premio Falcone e Borsellino, ed Ambassador di Save the Children, in prima linea nella difesa dei diritti dei più piccoli. Ha ricevuto apprezzamenti di stima da Papa Benedetto XVI, Papa Francesco, dal Premio Nobel Mikhail Gorbaciov. L’Agenzia Spaziale Americana NASA gli ha intitolato un asteroide: giovanniallevi111561. È autore e conduttore di un'innovativa e pluripremiata docuserie in onda su Rai Play: “Allevi in the jungle”. "Tomorrow" è l’ultimo singolo del Maestro Giovanni Allevi, eseguito live per la prima volta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2024.