Visita alla scoperta della Trieste ebraica, appuntamento il 20 ottobre

Siete pronti a scoprire la storia della presenza ebraica a Trieste?

Il percorso inizierà da Piazza Unità d’Italia, la più grande piazza in Europa che si affaccia direttamente sul mare. Da questo splendido “salotto cittadino” si passa in quella che una volta era la zona del ghetto ebraico, oggi ricca di negozi di antiquari. Si prosegue con la visita al Museo della Comunità Ebraica “Carlo e Vera Wagner”, che conserva oggetti che costituiscono uno dei più importanti patrimoni ebraici d’Italia. Sarà possibile visitare anche la nuova sala dedicata alla memoria della Shoah e delle leggi razziali, dove sono esposti documenti, oggetti e immagini della vita quotidiana, che raccontano gli anni della persecuzione a Trieste.

Si prosegue lungo Via San Nicolò, dove si trova la Libreria Antiquaria che fu gestita da Umberto Saba, che espone ancora oggi volumi molto rari e preziosi, e che merita sicuramente una sosta. La nostra passeggiata si snoda lungo Viale XX Settembre, per passare davanti alla casa di Italo Svevo, e termina presso la Sinagoga di Trieste. Questa monumentale costruzione, considerata la sinagoga più grande d’Europa, presenta una struttura originale e di grande suggestione, al cui interno sono presenti decorazioni che richiamano la simbologia ebraica, e di cui vi verranno svelati i significati.

Per la pausa pranzo ci recheremo in uno dei buffet storici di Trieste, dove verranno serviti non solo i classici bolliti tipici della nostra cucina, ma anche il famoso “cotto triestino”, una specialità presente solo a Trieste. Il prosciutto viene cotto all’interno di una pagnotta di pane e poi tagliato a mano. Solitamente si accompagna con della senape oppure una grattugiata di rafano, che i triestini chiamano Kren.

Terminato il pranzo si proseguirà la visita alla città, con la zona del Borgo Teresiano e la salita al Colle di San Giusto, dove si trova la Cattedrale dedicata al santo cittadino e da dove si può ammirare tutta la città.

