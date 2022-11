Il Golfo di Trieste tra sviluppo ed ecosostenibilità: al via il convegno sui progetti europei transfrontalieri

TRIESTE - Un convegno sui progetti europei transfrontalieri e gli investimenti sul Golfo di Trieste con attenzione all'ecosostenibilità: si tratta di 'Il Golfo di Trieste tra sviluppo ed ecosostenibilità', in programma mercoledì 23 novembre all'Urban Center di Corso Cavour 2/2 a Trieste. L'evento è organizzato dal centro Europe Direct del Comune di Trieste ed è dedicato ai giornalisti del Friuli Venezia Giulia e agli stakeholder locali, ma aperto a tutto il pubblico fino a esaurimento posti. Lo sportello Europe Direct, finanziato dalla Commissione europea, si occupa di rendere partecipi i cittadini sull’attività della Commissione e sull’Ue in genere, in particolare per i progetti finanziati sul territorio.

La presentazione ha avuto luogo oggi alla presenza del Vicesindaco Serena Tonel con il Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino, Lorenzo Bandelli e il Direttore del Servizio Open Government e Informazione Istituzionale del Comune di Trieste, Vittorio Sgueglia della Marra.

Cinque i progetti scelti, tutti legati al tema oggetto dell’evento, che saranno presentati da Area Science Park, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia e Fincantieri Trieste.

“Si tratta – ha spiegato il Vicesindaco Tonel - di progetti strategici per il territorio, poiché riguardano obiettivi fissati dall’Ue in tema di mobilità, sostenibilità e sviluppo delle comunità più largamente intese e che quindi interessano non solo il comune di Trieste, ma in alcuni casi riguardano anche rapporti transfrontalieri con Slovenia e Croazia". Nello specifico, attraverso un progetto di mobilità transfrontaliera in tema di trasporto marittimo locale attivato dalla Regione che tocca tre nazioni (Italia, Slovenia e Croazia).

"La capacità di mettere a sistema più enti, pubblici e privati – ha affermato Tonel - è indispensabile per trasformare i fondi europei in una leva di sviluppo economico e sociale del territorio, secondo il principio di ecosostenibilità che rappresenta uno dei pilastri dell’attuale programmazione europea”.

“Il progetto – ha concluso Sgueglia della Marra - è stato presentato anche all’Ordine dei Giornalisti, che ringrazio nella figura del suo Presidente regionale, Cristiano Degano, che ha accettato di patrocinare l’evento e di accreditarlo come corso del programma di formazione professionale obbligatoria per gli iscritti all'Ordine. La partecipazione in presenza darà diritto a due crediti formativi ed è possibile iscriversi tramite la piattaforma www.formazionegiornalisti.it”. Tutti i cittadini potranno seguire l'evento in diretta su Zoom grazie a un Qrcode oppure in differita sul canale You Tube del Comune e sul sito di Europe Direct Trieste.

Europe Direct Trieste riceve su appuntamento telefonico allo 040 675 41 41 con orario mercoledì 14.00-17.00 e giovedì 9.00-12.00 (e-mail: europedirect@comune.trieste.it, https://www.facebook.com/EuropeDirectTrieste/, https://europedirect.comune.trieste.it/).

Qui il programma completo