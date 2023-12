Gorizia, a Campagnuzza il tradizionale arrivo della Befana e dei Re Magi

GORIZIA - A Gorizia la Befana arriverà insieme ai Re Magi scendendo dal campanile di Campagnuzza. Ma non basta, perché oltre a loro ci sarà anche la stella cometa. Una grande festa per tutta la famiglia, che sarà uno dei momenti del gran finale del Dicembre Goriziano. L’appuntamento è per le 18 di sabato 6 gennaio all’esterno della chiesa della Madonna della Misericordia: vestiti di tutti punto, alcuni componenti del Cai di Gorizia – Gruppo speleologico Bertarelli si caleranno per una trentina di metri, utilizzando due corde fisse e una libera. L’iniziativa, particolarmente scenografica, sarà anticipata da un concertino di campane e da musica natalizia, e sarà corredata da bevande calde per tutti. Per tutti i bambini ci saranno i dolciumi donati da Witor’s e Perfetti Van Melle.

“Un grazie agli organizzatori per questo evento che riempirà il cuore e unirà le famiglie, riprendendo una vecchia e affascinante tradizione cittadina”, ha commentato il sindaco, Rodolfo Ziberna, che insieme al parroco di Campagnuzza, don Fulvio Marcioni, ha presentato l’appuntamento. Sulla sicurezza dei partecipanti veglieranno gli operatori della Croce Verde Goriziana.