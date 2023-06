Da Robbie Williams ai Depeche Mode: ecco i grandi eventi tra Slovenia, Croazia e Austria

Robbie Williams, Andrea Bocelli, Depeche Mode, Jethro Tull e Norah Jones: solo alcuni dei grandi nomi che si esibiranno a poche ore da Trieste tra Slovenia, Croazia e Austria. La posizione strategica di Trieste permette di raggiungere velocemente due capitali europee quali Lubiana e Zagabria ma anche le città austriache Klagenfurt e Graz o quelle croate, Fiume e Pola. Tre paesi diversi con offerte culturali molto ricche e spesso diverse dalla nostra. Alcuni eventi sono unici e senza date italiane, altri hanno delle date molto distanti da Trieste.

Partendo dalla città con il maggior numero di spettacoli internazionali, ovvero Lubiana, sabato 3 giugno arrivano i Jethro Tull, poi lunedì 5 ci sarà un vero evento con Laurie Anderson, un’icona della musica sperimentale, in attività continua dal 1975; si autodefinisce “una narratrice di storie” e la sua performance al Cankarjev Dom precede di due giorni l’unica data italiana di Ravenna.

A fine giugno il Lubiana Festival presenta la prima mondiale del nuovo spettacolo multimediale del celebre collettivo catalano, La Fura dels Baus, intitolato “Essere o non essere”, seguito poi da due repliche di un altro loro spettacolo più collaudato “Pastorale per il pianeta” creato nel 2020. Dal 3 al 7 luglio alle Kri?anke, suggestiva Arena all’aperto ma coperta, arriva il grande musical Disney, La bella e la bestia, in una sfavillante produzione di Zagabria vista già da 90.000 persone.

Dal 5 al 8 luglio esplode la 64ma edizione del Lubiana Jazz Festival con oltre 20 concerti di cui metà ad ingresso gratuito, mentre sono in vendita i biglietti per i due eventi principali, Benjamine Clementine + Alpha Mist mercoledì 5 e John Zorn New Masada Quartett venerdì 7. All’Arena Sto?ice, giovedì 14 settembre arriva Louis Tomlinson, ex cantante del gruppo pop One Direction, tanti posti ancora disponibili mentre le date italiane di ottobre sono già esaurite. Nella vicinissima Capodistria, venerdì 25 agosto, arrivano i travolgenti Joker Out, la pop band slovena rivelazione dell’ultimo Eurovision Song Contest.

Scendendo a Pola, nelle suggestiva Arena il programma è molto ricco, a giugno arrivano, il 18, Florence and the Machine, anticipando di alcuni giorni l’unica data italiana di Milano, poi il 21 una pop band storica con oltre 55 milioni di dischi venduti, i Simply Red seguiti dal compatriota Robbie Williams con ben due date, 27 e 28 e qualche biglietto ancora acquistabile, il cantautore e showman britannico sarà solo a Lucca a luglio; ad agosto due serate esaurite da tempo per gli Imagine Dragons ed infine lunedì 14 torna il nostro Eros Ramazzotti la cui data più vicina alla nostra regione è Ferrara a luglio. Restando in Croazia gli artisti invitati sul palco estivo di Abbazia sono veramente interessanti, il 15 luglio Norah Jones, il giorno seguente Lucca, poi Anastacia il 24 luglio che invece non canta in Italia, infine in agosto, domenica 13 il violinista pop David Garrett e lunedì 28 i Gypsy Kings.

Salendo in Austria, a Klagenfurt, nel Wörthersee Stadion, rinominato 28 Black Arena, tre concerti a luglio, sabato 15 Andrea Bocelli, domenica 16 Sting e venerdì 21 i mitici Depeche Mode. Restando nella capitale carinziana il Teatro cittadino propone una bellissima nuova produzione del celebre musical “The sound of Music” (Tutti insieme appassionatamente) con ben 7 recite dal 1 al 10 giugno. Restando in ambito di teatro musicale l’Oper Graz offre in giugno due spettacolari e ricche produzioni accolte alla fine di ogni recita con stand ovation del pubblico, ovvero l’operetta di Jacques Hoffenbach “La Granduchessa di Gerolstein”, recite 1 e 21, e la farsa musicale di Nino Rota, poco rappresentata in Italia, “Il cappello di paglia di Firenze “ con ben 7 recite tra il 2 e il 23.

I biglietti per tutti questi concerti e spettacoli si possono acquistare a Trieste da Finmedia-Radioattività che per alcuni eventi organizza anche il comodo servizio di pullman e al Ticketpoint di Galleria Rossoni. Info dettagliate 040 304444 oppure biglietteria@radioattivita.com