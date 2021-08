Il gruppo teatrale La Barcaccia festeggia i 45 anni con una mostra e lo spettacolo “Servola dream”

Scoccano i 45 anni per il gruppo teatrale La Barcaccia aps Trieste, che a oggi ha offerto ai cittadini oltre 200 spettacoli in dialetto triestino. Per festeggiare il traguardo, la compagnia ha organizzato una mostra nello Spazio Filatelia di via Galatti 7/D, all'entrata laterale del Palazzo Posta Centrale. Sarà inaugurata domani, primo settembre, e sarà visitabile da lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e sabato dalle 9 alle 12, fino al 16 del mese corrente.

Saranno esposte locandine, foto ed oggetti di scena che ripercorreranno la pluridecennale attività del gruppo, più che mai affiatato nonostante la limitazione forzata degli ultimi periodi.

Per ricordare l'evento, saranno acquistabili due cartoline, una con disegno creato per l'occasione dall'artista Ugo Pierri e l'altra raffigurante foto d'epoca del Teatro dei Salesiani, con annullo speciale filatelico delle Pt. L'ingresso sarà gratuito e non sarà necessario il Green Pass, solo distanziamento e mascherina.

Sarà inoltre rappresentato, sabato 2 ottobre alle 20.30 e domenica 3 ottobre alle 17.30, il già acclamato spettacolo "Servola Dream", ispirato al "Full Monty" di Peter Cattaneo, al teatro dei Salesiani (ingresso 5 euro).

Il Gruppo Teatrale “La Barcaccia” è nato a Trieste nell’aprile del 1977 e nel 1981 si è costituito in associazione. I numerosi spettacoli, per lo più inediti, si sono sempre svolti nel Teatro dei Salesiani, e hanno partecipato a numerose rassegne di teatro in ambito regionale.

