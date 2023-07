Gusti di Frontiera, 344 stand da oltre 30 paesi: ecco la mappa

GORIZIA - Gorizia si prepara ad accogliere la diciottesima edizione di Gusti di Frontiera, la kermesse enogastronomica che trasforma la città in un vero e proprio mappamondo dei sapori. Quest'anno, dal 21 al 24 settembre, saranno 344 gli stand (60 in più rispetto all'anno scorso) che rappresenteranno oltre 30 paesi, selezionati tra 405 candidature, ben 60 in più rispetto all'anno scorso. Per organizzare al meglio l’evento, la giunta comunale ha da parte sua deliberato i nuovi indirizzi di attività per l'evento, confermando la formula della suddivisione del centro cittadino in 14 Borghi geografici, ognuno dedicato a una specifica area del mondo. Tra le novità di quest'anno, l'aggiunta di un'area istituzionale tra piazza Cavour e il Parco municipale, e alcuni ritocchi alla mappa del Gusto, come il posizionamento in piazza Vittoria di Street food e Oriente e in piazza Sant’Antonio del Nord Europa.

Slow food e prodotti Io sono FVG

L'edizione 2023 riserverà ampio spazio ai presidi Slow Food e ai prodotti con marchio Io sono FVG, attestazione della sostenibilità delle imprese regionali e la genuinità dei prodotti agroalimentari. Questi ultimi saranno collocati in piazza Municipio, in linea con l'intento del sindaco, Rodolfo Ziberna, di valorizzare le eccellenze locali e regionali in vista del 2025, quando Gorizia sarà Capitale europea della cultura assieme a Nova Gorica. L'assessore comunale ai Grandi eventi, Arianna Bellan, ha sottolineato l'importanza di questa manifestazione per la città e il territorio in termini di indotto, e l'impegno nell'organizzarla con la massima attenzione. Nella suggestiva cornice del Parco municipale sarà prevista peraltro musica dal vivo: a breve sarà diramata la manifestazione d’interesse a cui potranno candidarsi gruppi e artisti.

La nuova mappa

La delibera approvata dalla giunta include la suddivisione del territorio in 14 Borghi, ognuno con la sua specificità gastronomica. La parte che si affaccia su corso Verdi dei Giardini pubblici ospiterà appunto il Borgo Francia, che quindi non sarà trasferito dalla sua tradizionale collocazione, mentre la vicina area pedonale il Borgo 3P-Pane pasta pizza. L’Austria è confermata tra via Petrarca e piazza Cesare Battisti, così come l’Europa centrale in via Roma, accanto a Slovenia e Balcani, che saranno distribuiti anche in via De Gasperi e in parte di piazza Municipio. L’Africa sarà ancora una volta in corso Verdi, dall’intersezione con via Boccaccio a quella con via Santa Chiara. Stessa location dello scorso anno anche per il Borgo Mare, all’ex mercato all’ingrosso, in condivisione con il Borgo Latino e Americano, che sarà dislocato anche in via Cadorna e piazza Donatori di sangue. Piazza Vittoria, a differenza delle scorse edizioni, sarà la casa dello street food e dell’Oriente, invece il Nord Europa sarà posizionato in piazza Sant’Antonio. Completano il quadro l’Italia, tra corso Italia, via Diaz, via Garibaldi, via Mazzini e corso Verdi dall’intersezione con via Boccaccio a quelle con via Dante e via Oberdan, e il Mercato di Gusti, in via Rismondo. Le Pro Loco e le associazioni saranno come di consueto ospitate da via Crispi.