Sapori, profumi e colori dal mondo: al via Gusti di Frontiera

Orario non disponibile

Quando Dal 21/09/2023 al 24/09/2023 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

GORIZIA - Conto alla rovescia per la 18esima edizione di Gusti di Frontiera, il festival enogastronomico che da giovedì 21 a domenica 24 settembre invaderà con i suoi profumi e i suoi colori le strade e le piazze di Gorizia. La nuova avventura enogastronomica intorno al mondo ospita quest’anno 341 stand suddivisi nei 14 Borghi geografici che sono l’anima della grande festa del gusto. L'apertura degli stand è prevista già dalle ore 13:00, mentre l'inaugurazione ufficiale si terrà alle ore 17:00 nel Parco del Municipio, che ospita quest'anno il nuovo "Parco del Gusto". Saranno presenti il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, l'assessore comunale Arianna Bellan, l'assessore regionale Sergio Emidio Bini e il presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

Quaranta Paesi dai 5 continenti per uno straordinario mappamondo delle cucine ma anche grande spazio alle eccellenze locali proprio al Parco del Gusto dove sarà presente slow food con i suoi presidi e le sue attività, ma anche l’Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino), il Gect, i Comuni di Nova Gorica, San Peter e Vertojba, lo Ial, il Movimento Turismo del Vino. Un ruolo di primo piano sarà giocato anche dai prodotti con marchio Io sono FVG, attestazione della sostenibilità delle imprese regionali e della genuinità dei prodotti agro alimentari: lo spazio è allestito nella piazza del Municipio. "Desideriamo valorizzare al massimo la presenza delle eccellenze locali e regionali anche in vista del 2025, quando saremo Capitale europea della cultura assieme a Nova Gorica", affermano il Sindaco e l'Assessore ai Grandi Eventi. Il festival ospiterà numerose attività, show cooking e incontri con esperti e giornalisti enogastronomici. Degustazioni sono previste alle 11:30 e alle 18:00, guidate dai rinomati Ribolle Il carpino - Vigna Runc Primosic - Think Yellow Fiegel.

Mappa interattiva

Ulteriore novità di questa edizione è la creazione di una mappa interattiva presente sul sito di Gusti (www.gustidifrontiera.it) realizzata da Insiel SpA e Infofactory Srl con il Comune di Gorizia che aiuterà ad orientarsi tra borghi e stand, con informazioni pratiche e turistiche. Grazie alla geolocalizzazione di tutta la manifestazione, l’utente non solo potrà trovare nella mappa la descrizione per ciascun borgo, il programma del Parco del Gusto, le informazioni dettagliate su ciascuno stand e sui prodotti di ciascuna area geografica per costruirsi un proprio percorso di visita, ma potrà anche operare una ricerca a partire dal piatto che desidera assaggiare e la mappa lo condurrà nel luogo giusto.

Trasporti e orari

Il servizio di bus navetta gratuito sarà attivo anche quest'anno, così come corse straordinarie dei treni da e per Trieste, Udine, Sacile e Carnia. La novità della diciottesima edizione è il Treno storico Gusti di Frontiera, che collegherà Trieste, Nova Gorica e Gorizia in un viaggio attraverso il tempo su carrozze d'epoca.

Visite guidate

Numerosi luoghi culturali e mostre saranno aperti gratuitamente in occasione del festival. Tra questi il Castello di Gorizia, il Museo del confine e altri spazi espositivi. Promoturismo offre una serie di visite guidate gratuite tra il centro storico e l'antico Borgo di Gorizia