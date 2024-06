Italia e Slovenia di nuovo idealmente unite attraverso lo sport e il mare grazie ad Hadria 2024

Il 14, 15 e 16 giugno 2024 prenderà in via la quarta edizione di Hadria, la competizione natatoria internazionale a tappe consecutive che si svolge lungo l’arco costiero italo – sloveno. Come sempre l’organizzazione e la sicurezza della manifestazione è affidata alla responsabilità della Life Academy – Hadria Nuoto, associazione friulana fondata 13 anni fa da Giovanni Ghersina, specializzata nel soccorso acquatico, che associa più di 50 Assistenti Bagnanti brevettati per gli interventi di soccorso in mare.

Dopo 3 anni in cui la tappa slovena è stata ospitata dalla città di Pirano, quest’anno la prima tappa del 14 giugno si svolgerà nel mare di Ancarano, ospitata dal Comune sloveno che ha fornito il proprio supporto all’organizzazione. Il 15 giugno la seconda tappa, in cui i nuotatori si confronteranno nel mare di Muggia, nella splendida cornice del Boa Beach, mentre il 16 giugno sarà la volta di Trieste, presso il lungomare di Barcola, che ospiterà l’ultima tappa della competizione.

Hadria mutua in una competizione natatoria il concetto delle gare ciclistiche a tappe: i tempi delle tre tappe si sommano, vince chi le percorre in minor tempo. Sono previsti oltre 200 partecipanti nelle tre tappe: le distanze in cui sarà possibile confrontarsi sono l’Hadria Top, circa 3,6 km per ogni tappa, l’Hadria Magellano, distanza fissa sul miglio marino. Il 20 Giugno presso il Boa Beach di Muggia si svolgerà la tappa dedicata ai bambini (Hadria Young), alle distanze brevi (Hadria Sprint) ed agli atleti speciali (Hadria Special). Prima della partenza alle 16:30 ci sarà un laboratorio dedicato ai ragazzi riguardante la sicurezza in acqua libera, incentrato sui rischi e sulla prevenzione.

Quest’anno Hadria rivolgerà una particolare attenzione alle famiglie: in caso di iscrizione di genitore e figlio alla competizione il figlio potrà partecipare gratuitamente, se ad iscriversi sono entrambi i genitori ed uno o più figli tutta la famiglia potrà partecipare gratuitamente. Le iscrizioni ad Hadria sono aperte sino al giorno della competizione, per iscriversi e trovare tutte le informazioni utili sulle gare visitare il sito www.hadria.org